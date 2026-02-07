Así volverá el concurso de carnaval en el Teatro de Verano: las nuevas fechas para cada etapa

La actividad del Concurso de Carnaval que se desarrolla en el Teatro de Verano, en pausa tras la jornada del miércoles 4 de febrero , se reanudará este domingo 8 , luego de la primera suspensión decidida por el jurado que preside Gabriela Barboza, con base en el mal estado del tiempo.

En las noches del viernes 6 y sábado 7 ya estaba prevista la no realización de actuaciones por el concurso, debido al Desfile de Llamadas , como ha sido habitual en los últimos años.

Este domingo 8 se cumplirá con la tercera etapa de la primera rueda, que fue suspendida el miércoles 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM). Debutarán en el concurso, desde la hora 20.30, la comparsa Integración, la murga La Margarita, los humoristas Cyrano's y la murga Patos Cabreros.

Al otro día, el lunes 9 , culminará la rueda inicial con el desarrollo de la décima etapa -la que fue suspendida el jueves pasado-, con el estreno de sus propuestas de 2026 de la revista Tabú, la murga La Mojigata, la murga Queso Magro y los parodistas Momosapiens, también desde la hora 20.30.

La suspensión de la actividad del jueves 5, cuando ya estaba programada la segunda rueda, llevó a la organización a reprogramar la etapa 1 de la rueda de ajustes, que pasó del lunes 9 al jueves 19 de febrero, en cumplimiento con lo indicado por el protocolo correspondiente.

Una vez que finalice la segunda rueda, lo que dependerá de eventuales nuevas suspensiones, la presidenta del jurado informará la identidad de los mejores 24 conjuntos de los 40 que compiten que avanzarán a la Liguilla del Carnaval, última instancia de la competencia, a la que clasificarán 10 murgas, cuatro comparsas, cuatro parodistas, tres revistas y tres humoristas (salvo que haya empates y el número crezca, algo que sucedió pocas veces, pero es posible).

DSC_0339 Murga Un Título Viejo en el concurso carnavalero de 2026.

Venta de entradas en Abitab

La venta de entradas para presenciar los espectáculos se realiza en Abitab y, si hay remanente, desde la hora 19.30 en boleterías del Teatro de Verano Ramón Collazo, con precios que van desde $ 320 a $ 1.070, con localidades todas numeradas y con butacas. El aforo del escenario del Parque Rodó es de 5.200 espectadores.

Daecpu y los abonos para la liguilla del carnaval

El miércoles 11, solamente ese día y en la sede de Daecpu, se hará la venta de abonos para la liguilla. Los valores van desde $ 8.300 a $ 9.800 para las ocho noches (cada una con tres espectáculos). Son exclusivamente localidades para la platea baja.

DSC_0284 Integrantes del jurado, en el centro del graderío, durante el concurso de carnaval de 2026.

Segunda rueda del concurso en el Ramón Collazo

ETAPA 2 – Martes 10 de febrero

20:30 — MADAME GÓTICA (Revista)

21:45 — HERENCIA ANCESTRAL (Sociedad de Negros y Lubolos)

23:10 — LOS CHOBYS (Humoristas)

00:25 — FALTA Y RESTO (Murga)

ETAPA 3 – Miércoles 11 de febrero

20:30 — LA COMPAÑÍA (Revista)

21:45 — JORGE (Murga)

23:00 — LA NUEVA MILONGA (Murga)

00:10 — LOS MUCHACHOS (Parodistas)

ETAPA 4 – Jueves 12 de febrero

20:30 — CARAMBOLA (Revista)

21:45 — DON BOCHINCHE Y CÍA (Murga)

23:00 — GENTE GRANDE (Murga)

00:10 — LA TRASNOCHADA (Murga)

ETAPA 5 – Viernes 13 de febrero

20:30 — TABÚ (Revista)

21:45 — DIABLOS VERDES (Murga)

23:00 — CAYÓ LA CABRA (Murga)

00:10 — CABALLEROS (Parodistas)

ETAPA 6 – Sábado 14 de febrero

20:30 — MÁS QUE LONJA (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — MI VIEJA MULA (Murga)

23:05 — LOS ROLIN (Humoristas)

00:20 — LA GRAN MUÑECA (Murga)

ETAPA 7 – Domingo 15 de febrero

20:30 — INTEGRACIÓN (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — A LA BARTOLA (Murga)

23:05 — QUESO MAGRO (Murga)

00:15 — ADAMS (Parodistas)

ETAPA 8 – Lunes 16 de febrero

20:30 — YAMBO KENIA (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — LA MOJIGATA (Murga)

23:05 — SOCIEDAD ANÓNIMA (Humoristas)

00:20 — PATOS CABREROS (Murga)

ETAPA 9 – Martes 17 de febrero

20:30 — VALORES (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — LA MARGARITA (Murga)

23:05 — CURTIDORES DE HONGOS (Murga)

00:15 — MOMOSAPIENS (Parodistas)

ETAPA 10 – Miércoles 18 de febrero

20:30 — LA SARA DEL CORDÓN (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — JARDÍN DEL PUEBLO (Murga)

23:05 — CYRANOS (Humoristas)

00:20 — DOÑA BASTARDA (Murga)

ETAPA 1 – Jueves 19 de febrero

20:30 — HOUSE (Revista)

21:45 — SOCIAL CLUB (Humoristas)

23:05 — UN TÍTULO VIEJO (Murga)

00:15 — ZÍNGAROS (Parodistas)