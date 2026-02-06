Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Últimos detalles del Desfile de Llamadas: orden de las comparsas, los periodistas y dónde se verá por TV

Con 44 comparsas y nuevo presidente del jurado llega el Desfile de Llamadas: confirmaron el equipo de periodistas que trabajará y los medios de emisión

6 de febrero 2026 - 14:18hs
Desfile de Llamadas.

Desfile de Llamadas.

Foto: Leonardo Carreño

Los comunicadores Marcelo “Chelo” Fernández, Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López y Fernanda “Peke” Sander serán los integrantes del equipo de Tenfield que trabajará este año en cada una de las emisiones del Desfile de Llamadas, espectáculo que se desarrollará en las noches de este viernes 6 y de este sábado 7 de febrero.

Participarán 44 comparsas y otras dos como invitadas

Serán 44 las sociedades de negros y lubolos que participarán en el concurso. Serán evaluadas por un jurado presidido por primera vez por Alfredo Leirós. Este viernes arrancará primero la campeona del año pasado, C 1080. En la noche del sábado largará adelante Zumbae, ganadora de las Llamadas de Admisión en la pasada primavera. En cada noche desfilará además una comparsa, en el final del show, en calidad de invitada.

Se estima que el fallo que considerará la clasificación de las 44 y los premios especiales se comunicará cerca del amanecer de este domingo 8 de febrero.

70 años con el Desfile de Llamadas oficial

El desfile, que cumple 70 ediciones en forma oficial (dado que Llamadas se realizan desde varias décadas antes), se desarrollará sobre nueve cuadras, por Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas, con un tiempo máximo de 66 minutos para que cada formación complete el recorrido.

Los desfiles se podrán ver por Canal 4 (aire, solo el sábado) y ambos días por TV Ciudad (aire), por Montecable (en VTV), en los canales de emisión por cable del interior del país (CUTA), vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior, servicio pago, US$ 8,49) y en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).

El orden del espectáculo

La Intendencia de Montevideo, por su parte, confirmó el detalle definitivo del orden del espectáculo para las dos jornadas y es el que se puede ver a continuación:

Etapa del viernes 6 de febrero desde las 19

  • Comparsa Balele
  • Emergencia 1727
  • Roberto Acosta
  • Macro Mercado
  • Mundo Afro
  • Mujeres de Negro
  • Carro alegórico oficial del carnaval 2026
  • Audeca / Daecpu

Las que compiten

  1. Cuareim 1080
  2. Más Que Lonja
  3. La Unicandó
  4. La Tangó
  5. La Jacinta
  6. Cenceribó
  7. Integración
  8. Yambo Kenia
  9. Valores
  10. Nimba
  11. La Fuerza
  12. La Facala
  13. La Rodó
  14. Batea De Tacuarí
  15. Elegguá
  16. Barrica
  17. La Sara Del Cordón
  18. Lonjas De Cuareim
  19. La Fabini
  20. Candonga Africana
  21. La Gozadera
  22. La Que Mueve Ciudad Del Plata

Cierra el desfile La Sene Candombera (comparsa invitada, no concursa)

Etapa del sábado 7 de febrero desde las 19

  • Emergencia 1727
  • Narcóticos Anónimos
  • Macro Mercado
  • Red de Mujeres y Disidencias
  • Carro alegórico oficial del carnaval 2026
  • Audeca / Daecpu

Las que compiten

  1. Zumbae
  2. Lonjas De Ciudad Vieja
  3. La Sombra Candombe
  4. Lonjas De San Marcos
  5. Fortaleza Candombera
  6. Hay Q' Darle
  7. Al Son De Tula
  8. Son Candomberos
  9. Clb Lonjas De Belgrano
  10. La Negra
  11. Rosario 250
  12. Ubuntu
  13. Makondo
  14. Kimbundú
  15. La Malunga
  16. Kalumkembé
  17. El Vacilón De Rieles
  18. Kindú
  19. La Covacha
  20. Malanque
  21. La Vía
  22. Afrocan

Cierra el desfile Rugir Del Varona (comparsa invitada, no concursa)

