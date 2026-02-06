Últimos detalles del Desfile de Llamadas: orden de las comparsas, los periodistas y dónde se verá por TV

Los comunicadores Marcelo “Chelo” Fernández, Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López y Fernanda “Peke” Sander serán los integrantes del equipo de Tenfield que trabajará este año en cada una de las emisiones del Desfile de Llamadas, espectáculo que se desarrollará en las noches de este viernes 6 y de este sábado 7 de febrero.
Participarán 44 comparsas y otras dos como invitadas
Serán 44 las sociedades de negros y lubolos que participarán en el concurso. Serán evaluadas por un jurado presidido por primera vez por Alfredo Leirós. Este viernes arrancará primero la campeona del año pasado, C 1080. En la noche del sábado largará adelante Zumbae, ganadora de las Llamadas de Admisión en la pasada primavera. En cada noche desfilará además una comparsa, en el final del show, en calidad de invitada.
Se estima que el fallo que considerará la clasificación de las 44 y los premios especiales se comunicará cerca del amanecer de este domingo 8 de febrero.
70 años con el Desfile de Llamadas oficial
El desfile, que cumple 70 ediciones en forma oficial (dado que Llamadas se realizan desde varias décadas antes), se desarrollará sobre nueve cuadras, por Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas, con un tiempo máximo de 66 minutos para que cada formación complete el recorrido.
Los desfiles se podrán ver por Canal 4 (aire, solo el sábado) y ambos días por TV Ciudad (aire), por Montecable (en VTV), en los canales de emisión por cable del interior del país (CUTA), vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior, servicio pago, US$ 8,49) y en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).
El orden del espectáculo
La Intendencia de Montevideo, por su parte, confirmó el detalle definitivo del orden del espectáculo para las dos jornadas y es el que se puede ver a continuación:
Etapa del viernes 6 de febrero desde las 19
- Comparsa Balele
- Emergencia 1727
- Roberto Acosta
- Macro Mercado
- Mundo Afro
- Mujeres de Negro
- Carro alegórico oficial del carnaval 2026
- Audeca / Daecpu
Las que compiten
- Cuareim 1080
- Más Que Lonja
- La Unicandó
- La Tangó
- La Jacinta
- Cenceribó
- Integración
- Yambo Kenia
- Valores
- Nimba
- La Fuerza
- La Facala
- La Rodó
- Batea De Tacuarí
- Elegguá
- Barrica
- La Sara Del Cordón
- Lonjas De Cuareim
- La Fabini
- Candonga Africana
- La Gozadera
- La Que Mueve Ciudad Del Plata
Cierra el desfile La Sene Candombera (comparsa invitada, no concursa)
Etapa del sábado 7 de febrero desde las 19
- Emergencia 1727
- Narcóticos Anónimos
- Macro Mercado
- Red de Mujeres y Disidencias
- Carro alegórico oficial del carnaval 2026
- Audeca / Daecpu
Las que compiten
- Zumbae
- Lonjas De Ciudad Vieja
- La Sombra Candombe
- Lonjas De San Marcos
- Fortaleza Candombera
- Hay Q' Darle
- Al Son De Tula
- Son Candomberos
- Clb Lonjas De Belgrano
- La Negra
- Rosario 250
- Ubuntu
- Makondo
- Kimbundú
- La Malunga
- Kalumkembé
- El Vacilón De Rieles
- Kindú
- La Covacha
- Malanque
- La Vía
- Afrocan
Cierra el desfile Rugir Del Varona (comparsa invitada, no concursa)