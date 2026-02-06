Últimos detalles del Desfile de Llamadas: orden de las comparsas, los periodistas y dónde se verá por TV

Los comunicadores Marcelo “Chelo” Fernández, Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López y Fernanda “Peke” Sander serán los integrantes del equipo de Tenfield que trabajará este año en cada una de las emisiones del Desfile de Llamadas , espectáculo que se desarrollará en las noches de este viernes 6 y de este sábado 7 de febrero .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Serán 44 las sociedades de negros y lubolos que participarán en el concurso. Serán evaluadas por un jurado presidido por primera vez por Alfredo Leirós. Este viernes arrancará primero la campeona del año pasado, C 1080. En la noche del sábado largará adelante Zumbae, ganadora de las Llamadas de Admisión en la pasada primavera. En cada noche desfilará además una comparsa, en el final del show, en calidad de invitada.

Se estima que el fallo que considerará la clasificación de las 44 y los premios especiales se comunicará cerca del amanecer de este domingo 8 de febrero.

CARNAVAL Carnaval en los barrios: estos son los 26 tablados que podés visitar en 2026

CARNAVAL 2026 Daecpu anunció la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval: fecha, lugar, precios y otros detalles

El desfile, que cumple 70 ediciones en forma oficial (dado que Llamadas se realizan desde varias décadas antes), se desarrollará sobre nueve cuadras, por Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas, con un tiempo máximo de 66 minutos para que cada formación complete el recorrido.

Los desfiles se podrán ver por Canal 4 (aire, solo el sábado) y ambos días por TV Ciudad (aire), por Montecable (en VTV), en los canales de emisión por cable del interior del país (CUTA), vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior, servicio pago, US$ 8,49) y en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).

El orden del espectáculo

La Intendencia de Montevideo, por su parte, confirmó el detalle definitivo del orden del espectáculo para las dos jornadas y es el que se puede ver a continuación:

Etapa del viernes 6 de febrero desde las 19

Comparsa Balele

Emergencia 1727

Roberto Acosta

Macro Mercado

Mundo Afro

Mujeres de Negro

Carro alegórico oficial del carnaval 2026

Audeca / Daecpu

Las que compiten

Cuareim 1080 Más Que Lonja La Unicandó La Tangó La Jacinta Cenceribó Integración Yambo Kenia Valores Nimba La Fuerza La Facala La Rodó Batea De Tacuarí Elegguá Barrica La Sara Del Cordón Lonjas De Cuareim La Fabini Candonga Africana La Gozadera La Que Mueve Ciudad Del Plata

Cierra el desfile La Sene Candombera (comparsa invitada, no concursa)

Etapa del sábado 7 de febrero desde las 19

Emergencia 1727

Narcóticos Anónimos

Macro Mercado

Red de Mujeres y Disidencias

Carro alegórico oficial del carnaval 2026

Audeca / Daecpu

Las que compiten

Zumbae Lonjas De Ciudad Vieja La Sombra Candombe Lonjas De San Marcos Fortaleza Candombera Hay Q' Darle Al Son De Tula Son Candomberos Clb Lonjas De Belgrano La Negra Rosario 250 Ubuntu Makondo Kimbundú La Malunga Kalumkembé El Vacilón De Rieles Kindú La Covacha Malanque La Vía Afrocan

Cierra el desfile Rugir Del Varona (comparsa invitada, no concursa)