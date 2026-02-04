Desfile de Llamadas: el orden de las comparsas para cada noche y las curiosidades en el reglamento

En dos jornadas, las de este viernes 6 y sábado 7 de febrero -desde la hora 20 en cada caso-, se desarrollará el 70° Desfile de Llamadas , con la participación de 44 propuestas, nueve de ellas procedentes desde distintas localidades del interior del país, más dos formaciones invitadas (fuera de concurso).

Se trata del desfile carnavalero que convoca a mayor cantidad de gente, considerando los miles que brindan el espectáculo (cada formación puede tener hasta 150 integrantes y 50 asistentes) y muchos miles más que lo ven de modo presencial o lo observan a distancia por TV y diversas aplicaciones.

Se desarrollará sobre nueve cuadras, por Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas.

Uno de los objetivos de la organización es que haya dinámica en el espectáculo y cada desfile no termine muy tarde, considerando que la última de las comparsas en cada noche saldrá poco antes de la medianoche.

C 1080, la bicampeona, arranca primera

El viernes desfilarán 22 conjuntos (los 23 mejor ubicados el año pasado según el fallo del jurado, con la baja de La Generación Lubola, de Maldonado, que optó por no venir a Montevideo).

Saldrá adelante de todas esa noche C 1080, la tradicional comparsa de la familia Silva, que adquirió ese derecho al ganar en el concurso de Llamadas de 2025.

El sábado competirán las otras 22 (las 23 que clasificaron en la primavera, en las Llamadas de Admisión, menos La Colmena, que decidió no utilizar el cupo conseguido), con Zumbe abriendo la nómina.

En cada noche cerrará un conjunto en calidad de invitado, tras adquirir ese derecho al quedar en los mejores puestos de las Llamadas de Admisión tras las 23 clasificadas.

Las localidades están a la venta, solo en locales de Abitab de todo el país, con valores que van desde $ 300 hasta $ 700 (los palcos ya están agotados).

De las 44 que compiten, 33 pertenecen a la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y 11 a Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), entidades con las cuales la Intendencia de Montevideo coordina para organizar este espectáculo.

Las dos invitadas también son socias de Audeca.

Las de Daecpu son: C 1080, Más Que Lonja, La Tangó, Integración, Yambo Kenia, Valores, La Facala, Elegguá, La Sara del Cordón, Las Lonjas de Cuareim y La Malunga.

Cada uno de los desfiles será encabezado por el Carro Oficial del Carnaval, este año dedicado justamente a los 70 años de desfiles oficiales en las Llamadas, que así se realizan desde 1956.

-lcm3005-jpg..webp Foto de archivo: Desfile de Llamadas en febrero de 2022 Leonardo Carreño

Objetivo: un desfile que conmueva y haga vibrar

Este año el jurado que calificará a las comparsas, por primera vez, será presidido por Alfredo Leirós.

"Asumí, desde la prueba de ddmisión, esta responsabilidad con enorme orgullo y, sobre todo, con mucho respeto por una expresión cultural que es identidad, memoria y presente vivo", dijo a El Observador.

Su expectativa para este desfile, añadió, "es estar a la altura de la historia que lo precede y de la pasión de quienes lo hacen posible: comparsas, artistas y público".

Con 15 años de experiencia como integrante del jurado en el rubro uno (cuerda de tambores), "este año como presidente espero aportar una mirada atenta y sensible, que valore la no solo excelencia artística, sino también el alma, el trabajo colectivo y la musicalidad de cada comparsa".

Finalmente, expresó: "Confío en un desfile que nos conmueva, nos haga vibrar y nos recuerde por qué las Llamadas siguen siendo el punto de encuentro irrenunciable, que sea una fiesta auténtica, diversa y poderosa, donde el respeto y el amor por esta tradición estén por encima de todo".

Orden del desfile en el show del candombe

Viernes 6

Cuareim 1080 Más que Lonja La Unicandó La Tangó La Jacinta Cenceribó Integración Yambo Kenia Valores Nimba La Fuerza La Facala La Rodó Batea de Tacuarí Elegguá Barrica La Sara del Cordón Las Lonjas de Cuareim La Fabini Candonga Africana (La Paz – Las Piedras, Canelones) La Gozadera La que mueve Ciudad del Plata (San José) Cierra la comparsa invitada La Sene Candombera

Sábado 7

Zumbaé Lonjas De Ciudad Vieja La Sombra Candombe Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones) Fortaleza Candombera Ay Q'darle Al son de Tula Son candomberos CLB Lonjas de Belgrano La Negra (Maldonado) Rosario 250 (Colonia) Ubuntu Makondo Kimbundu (Durazno) La Malunga Kalumkembe (Las Piedras, Canelones) El Vacilón de Rieles Kindú La Covacha (Paysandú) Malanque La Vía Afrocan (Durazno) Cierra la comparsa invitada Rugir del Varona (Durazno)

Desfile de llamadas 2025/Más que lonja Foto: Leonardo Carreño

El jurado para las Llamadas 2026

Rubro 1: Cuerda de tambores, jurados Fernando Hurón - Miguel Garcia - Alejandro Simone - Letizia Tazzi.

Rubro 2: Danza y desplazamiento, jurados Rafael Martinez - Claudia Gisel Silva “Michelle” - Alejandra Clavijo - Vicky Carrizo.

Rubro 3: Personajes típicos y ancestralidad, jurados Julio Gonzalez - Ángela Ramirez - María del Carmen Rodriguez - Pedro Tabárez.

Rubro 4: Visión global de la propuesta, jurados Álvaro Marotta - Mariella Gottuzo - Lucrecia de León - Martín Iribarren.

Detalles del reglamento

Algunas exigencias del reglamento, aprobado con firma del intendente Mario Bergara y de la secretaria general Viviana Repetto, son que cada comparsa debe tener de 42 a 70 tamborileros y 18 integrantes del cuerpo de baile; en total los componentes serán al menos 75 y como máximo 150; es obligatorio presentar al menos un estandarte, cuatro banderas, una medialuna y dos estrellas; los tambores deberán tener únicamente parche de lonja; y cada comparsa largará distanciada 10 minutos y 150 metros de la anterior, con 66 minutos como máximo para completar el desfile.

El extenso reglamento presenta, además, algunas curiosidades, como las siguientes:

Debe hacer en la cuerda de tambores un predominio del candombe en la propuesta (y/o milongón y/o afro) y se entenderá como un demérito el uso del folklore y de raíces brasileñas u otras.

Vedettes y partenaires: ensamble con la cuerda, correcta interpretación musical en su danza, comunicación entre sí (si hay más de una), con el partenaire (se tomará en cuenta que logre el equilibrio de esta conjugación de ser partener que apoya y realza a la presentación de la vedette al público y la de ser bailarín que logre reunir todos los aspectos que se evalúan en su papel y con el público).

En el caso de la mama vieja y el gramillero se valorará la “unión de pareja”, es decir la “comunicación entre ellos”, con “piropos y complicidad interna que se tiene que visualizar desde el punto de vista externo”.

Constituye un demérito desfilar mascando chicle, portando petacas o botellas, cargando mochilas u objetos personales que no acompañan la representación individual de cada componente.

Se valora el adecuado manejo de las banderas y símbolos: es demérito golpear personas u objetos (internos y externos a la comparsa) y constituye demérito depositar banderas, símbolos o estandarte en el suelo.

Los premios

La comparsa ganadora recibirá $ 553.823 de premio, la segunda $ 443.058 y la tercera $ 332.294 Habrá premios decrecientes con base en la ubicación en la tabla (las últimas recibirán $ 127.379).

Habrá premios a figuras y cuadros: la mejor cuerda de tambores logrará $ 97.473 y el mejor cuerpo de baile $ 73.105, por ejemplo.

Solo en premios, la intendencia invertirá $ 8.526.651.

Aprontes en la zona del desfile

La intendencia concretó los trabajos de pintura en la calzada y de montaje de gradas y palcos. Los días del desfile, los vehículos de los vecinos con casas en el trayecto no podrán ingresar o salir en el horario de 16 a 3. Los vehículos ahí estacionados serán movidos y sus propietarios podrán llamar al 1950 4000 -opción 1- para consultar en dónde fueron reubicados.

-lcm8340-jpg..webp Desfile de Llamadas Foto: Leonardo Carreño.

Empate en el primer desfile

El primer desfile organizado por la intendencia se realizó en 1956 y hubo empate en el primer premio: Fantasía Negra y Morenada.

En el último, en 2025, el podio lo conformaron la campeona C 1080 con 1.324 puntos, Más Que Lonja con 1.278 y terceras quedaron igualadas La Unicandó y La Tangó con 1.272 unidades.

Campeones en el siglo XXI

2000 Sarabanda

2001 Serenata Africana

2002 Serenata Africana y Yambo Kenia

2003 C 1080

2004 Elumbé

2005 Tronar de Tambores

2006 Yambo Kenia

2007 C 1080

2008 Elumbé

2009 Yambo Kenia

2010 Yambo Kenia

2011 Elumbé

2012 Tronar de Tambores

2013 Tronar de Tambores

2014 C 1080

2015 Elumbé

2016 C 1080

2017 C 1080

2018 C 1080

2019 Tronar de Tambores

2020 Cenceribó

2021 cancelado por la pandemia de Covid 19

2022 Cenceribó

2023 Candongafricana

2024 C 1080

2025 C 1080

C 1080, la formación candombera de la familia Silva, sigue siendo la más ganadora del siglo XXI con ocho títulos.