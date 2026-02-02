Intendencia de Montevideo anunció cortes y desvíos de tránsito por el Desfile de Llamadas 2026: los detalles

¿Por qué hay cortes de tránsito esta semana?

Se solicita no estacionar en varias calles de la zona durante los días del desfile, a partir de las 8:00.

El sábado 7, el corte total por Isla de Flores comenzará a las 12:00 y algunos cruces estarán habilitados hasta las 17:00.

El 6 de febrero se cerrará completamente el cruce de Aquiles Lanza e Isla de Flores desde las 7:00.

Ya comenzaron los cortes de tránsito para preparar el recorrido, con interrupciones programadas por tramos hasta el 5 de febrero.

El Desfile de Llamadas se realizará el viernes 6 y sábado 7 de febrero por la calle Isla de Flores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los cortes de tránsito responden a los trabajos previos al Desfile de Llamadas, en particular la pintura de la calle Isla de Flores y la instalación de gradas. Este operativo se realiza por tramos desde el 1° de febrero, abarcando diferentes cuadras hasta el día 5.

¿Cuál será el recorrido del desfile?

Tránsito obstruido en ruta 5 a la altura de Progreso por accidente con un muerto

HOGARES "Mejorá tu vivienda": Intendencia habilita préstamos sin intereses para refaccionar casas en áreas centrales de Montevideo

El desfile recorrerá Isla de Flores desde Zelmar Michelini hasta Minas. Es el mismo tramo tradicional en el que se despliegan las comparsas y se instalan las gradas para el público.

¿Qué calles se verán afectadas por los cortes?

La calle Isla de Flores se cortará en distintas secciones cada día:

1 de febrero: entre Minas y Salto.

2 de febrero: entre Salto y Barrios Amorín.

3 de febrero: entre Barrios Amorín y Ejido.

4 de febrero: entre Aquiles Lanza y Zelmar Michelini.

5 de febrero: zonas de Ejido y Aquiles Lanza. Además, el 6 de febrero se cerrará desde las 7:00 el cruce de Aquiles Lanza e Isla de Flores, y el 7 de febrero a las 12:00 el tránsito estará interrumpido en todo el tramo del desfile.

¿Hay excepciones o pasos habilitados durante el desfile?

Sí, el sábado 7 permanecerán abiertos los cruces de Ejido y Martínez Trueba hasta las 17:00, permitiendo una circulación parcial antes del avance pleno del desfile.

¿Qué restricciones de estacionamiento habrá?

La Intendencia exhorta a no estacionar a partir de las 8:00 en varias calles claves de la zona:

Martínez Trueba (entre Isla de Flores y Durazno; entre Isla de Flores y San Salvador).

Ejido (entre Durazno y Gonzalo Ramírez; entre Isla de Flores y Durazno).

Magallanes (entre Durazno e Isla de Flores; entre San Salvador e Isla de Flores).

Francisco Reduello (entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez).

Cómo sigue

El operativo de tránsito continuará en los días previos al Desfile de Llamadas con cortes cuadra a cuadra para completar los trabajos sobre Isla de Flores. El viernes 6 ya se ejecutará un cierre total en una de las principales intersecciones, y el sábado 7 se sumará la interrupción completa del recorrido desde el mediodía. A pesar de estas medidas, algunos cruces estarán habilitados temporalmente, aunque se espera que el acceso vehicular en la zona sea muy limitado durante ambos días del evento. Las autoridades recomiendan evitar circular o estacionar en las calles afectadas para facilitar el desarrollo del desfile y garantizar la seguridad de todos los asistentes.