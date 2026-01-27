"Mejorá tu vivienda": Intendencia habilita préstamos sin intereses para refaccionar casas en áreas centrales de Montevideo

El préstamo está dirigido a propietarios con ingresos familiares entre 20 y 100 Unidades Reajustables.

Del 1º al 31 de marzo de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el programa Mejorá tu vivienda.

Es una iniciativa de la Intendencia de Montevideo que otorga préstamos sin intereses para refacciones en viviendas deterioradas. Su objetivo es mejorar tanto la calidad habitacional como el entorno urbano de zonas centrales de la ciudad.

TESTIMONIO Madre de joven herido en accidente con Carlos Negro dijo que el ministro "se puso verbalmente a las órdenes"

Comprar una casa en EEUU, cada vez más difícil: solo una de cada cuatro viviendas es accesible para una familia con ingreso promedio

Entre las obras más comunes se encuentran la refacción de baños y cocinas, reparación de pisos, pintura, impermeabilización, conexión al saneamiento, mejora de áreas comunes y recuperación de fachadas.

¿Qué zonas de Montevideo están comprendidas en el programa?

El llamado abarca partes de los municipios B, C, CH, D y E, dentro de un área delimitada por calles como Bv. José Batlle y Ordoñez, Av. Rivera, Rbla. Pte. Wilson, Rambla Sur y el Arroyo Miguelete, entre otras.

¿Cuáles son los montos disponibles?

Para viviendas o apartamentos individuales, el préstamo puede ser de hasta $268.000. En el caso de propiedades horizontales o cooperativas, el monto asciende a $1.625.000, con un máximo de $216.000 por unidad de vivienda.

¿Cómo se devuelve el préstamo?

Se devuelve en cuotas mensuales consecutivas, sin intereses, y se ajusta cada cuatro meses según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes?

Deben ser propietarios, promitentes compradores con promesa inscripta o poseedores de derechos sucesorios. Arrendatarios o usufructuarios necesitan la firma del propietario. El ingreso del núcleo familiar debe estar entre 20 y 100 Unidades Reajustables, y la vivienda debe estar al día con impuestos y servicios.

¿Qué documentación se necesita?

Se requiere cédula de identidad de todos los habitantes, comprobantes de ingreso, facturas de servicios e impuestos, y en caso de mayores de 70 años, una firma solidaria. Para propiedades horizontales, además, se necesita un documento de conformidad firmado por la mayoría de los copropietarios.

¿Dónde se puede realizar la inscripción?

Las inscripciones estarán abiertas entre el 1º y el 31 de marzo de 2026. Se puede acudir en forma presencial a la Oficina de Rehabilitación Urbana en Ciudad Vieja o al Edificio Sede de la Intendencia, y también por correo electrónico a [email protected]. Para consultas, hay teléfonos disponibles: 1950 int. 4996/4997/4998.

Cómo sigue

A partir del 1º de marzo de 2026 se abre la convocatoria para postularse al programa, con un plazo que se extiende hasta fin de mes. Durante ese período, los interesados podrán presentar la documentación requerida y optar por asistencia técnica. Una vez finalizada la etapa de inscripción, las solicitudes serán evaluadas caso a caso por la Intendencia. Aquellas que resulten aprobadas comenzarán el proceso de otorgamiento del préstamo y planificación de las obras. El seguimiento y la ejecución estarán a cargo de la Unidad de Rehabilitación Urbana.