Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / AMENAZA

"Te voy a decapitar": detuvieron a una persona que amenazó a un alumno de un colegio judío de Punta Carretas

El presidente del CCIU contó que el adolescente recibió la amenaza y corrió hacia el guardia de seguridad, que llamó a la Policía

12 de marzo 2026 - 20:39hs
Imagen ilustrativa de una bandera de Israel. Archivo

Imagen ilustrativa de una bandera de Israel. Archivo

Pexels/Foto de cottonbro studio

La Policía detuvo a un hombre que amenazó a un alumno de la Escuela Integral, el colegio judío ubicado en Punta Carretas, con decapitarlo, además de proferir una serie de insultos al menor y a otras personas que estaban en el lugar.

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) emitió un comunicado en el que aseguró que el episodio se registró en la mañana de este jueves y que fue denunciado ante la Justicia.

Roby Schindler, presidente del CCIU, señaló a Telemundo que el agresor le gritó a uno de los alumnos: "Te voy a decapitar".

Más noticias
Noemi Fremd y Yamandú Orsi en la reunión en Torre Ejecutiva
ANTISEMITISMO

Orsi se reunió con la hermana de David Fremd y procura profundizar "valores de convivencia con uruguayos judíos y la tolerancia"

Incendio en Neptunia Norte
INCENDIO

Bomberos combaten incendio de 15 hectáreas en Neptunia Norte: debieron cortar circulación en la ruta 34

"Recibe esa amenaza, por supuesto con mucho temor, corre hacia el guardia de seguridad de la puerta del colegio, que inmediatamente llama a la Policía", señaló el jerarca.

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias. La situación fue atendida de forma inmediata y adecuada, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los alumnos, y aplicándose los procedimientos previstos para este tipo de situaciones", agrega el comunicado del CCIU.

Antisemitismo en Uruguay

Este lunes el presidente Yamandú Orsi se reunió en Torre Ejecutiva con la hermana de David Fremd, el comerciante judío asesinado diez años atrás en Paysandú.

Noemi Fremd presentó al mandatario una propuesta para concientizar sobre el antisemitismo en Uruguay, que involucra intervenciones educativas y culturales para frenar la discriminación creciente, según dijo.

Durante el encuentro, Orsi le trasladó su interés en recuperar los "valores de convivencia con los uruguayos judíos y la tolerancia".

Temas:

judíos escuela Punta Carretas Comité Central Israelita del Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Meteorólogo anunció nueva ola de calor
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció nueva ola de calor desde este fin de semana con temperaturas que rondarán los 39 °C: mirá hasta cuándo

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos
PARTIDO

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Esto sucedió en dos liceos y dos UTU tras prohibirles el uso del celular: baja de violencia y más atención
SMARTPHONES

Esto sucedió en dos liceos y dos UTU tras prohibirles el uso del celular: baja de violencia y más atención

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos