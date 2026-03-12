"Te voy a decapitar": detuvieron a una persona que amenazó a un alumno de un colegio judío de Punta Carretas

La Policía detuvo a un hombre que amenazó a un alumno de la Escuela Integral , el colegio judío ubicado en Punta Carretas, con decapitarlo , además de proferir una serie de insultos al menor y a otras personas que estaban en el lugar .

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) emitió un comunicado en el que aseguró que el episodio se registró en la mañana de este jueves y que fue denunciado ante la Justicia.

Roby Schindler, presidente del CCIU, señaló a Telemundo que el agresor le gritó a uno de los alumnos: "Te voy a decapitar".

"Recibe esa amenaza, por supuesto con mucho temor, corre hacia el guardia de seguridad de la puerta del colegio, que inmediatamente llama a la Policía", señaló el jerarca.

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias. La situación fue atendida de forma inmediata y adecuada, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los alumnos, y aplicándose los procedimientos previstos para este tipo de situaciones", agrega el comunicado del CCIU.

Antisemitismo en Uruguay

Este lunes el presidente Yamandú Orsi se reunió en Torre Ejecutiva con la hermana de David Fremd, el comerciante judío asesinado diez años atrás en Paysandú.

Noemi Fremd presentó al mandatario una propuesta para concientizar sobre el antisemitismo en Uruguay, que involucra intervenciones educativas y culturales para frenar la discriminación creciente, según dijo.

Durante el encuentro, Orsi le trasladó su interés en recuperar los "valores de convivencia con los uruguayos judíos y la tolerancia".