"Escenario desafiante": desaprobación de Orsi asciende a 40% y aprobación es de 33%, según nueva encuesta de Equipos

La consultora Equipos presentó este jueves una nueva encuesta de evaluación de la gestión de Yamandú Orsi como presidente de la República.

En línea con otros sondeos realizados por encuestadoras como Opción y Cifra , la investigación de Equipos también registró en febrero un deterioro de en los indicadores de evaluación.

Según los datos presentados en Subrayado por el director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar, la desaprobación de Orsi asciende a 40%, mientras que la aprobación se ubicó en 33%. Esto deja al gobierno con un saldo neto por primera vez en lo que va de la administración con -7 puntos . Esto surge de la diferencia entre la desaprobación y la aprobación.

La encuesta se completa con 24% que no considera la gestión del presidente ni buena ni mala , y otro 3% que no contestó o no supo qué responder .

Según el análisis de Zuasnabar, se trata de un "escenario desafiante" para el gobierno con "algunas complejidades" que no aparecían en las mediciones anteriores.

En ese sentido, Equipos evaluó las mediciones anteriores de la gestión de Orsi. En la encuesta más inmediata, la de noviembre de 2025, la desaprobación se ubicaba en 36%, la aprobación en 36% y los juicios intermedios en 25%. El saldo neto en ese entonces era de 0, un "equilibrio total", indicó Zuasnabar.

Según Equipos, el deterioro en esta medición responde, sobre todo, a una peor evaluación de la gestión dentro del electorado opositor.

Mientras que los frenteamplistas mantienen una opinión de la gestión de Orsi "mayoritariamente positiva", con seis de cada diez que lo aprueban, los votantes de la oposición, que antes se volcaban hacia juicios intermedios, ahora evalúan de forma negativa la gestión.

"A medida que avanzó el período de gobierno, los juicios intermedios (y algunos positivos) se transformaron gradualmente en visiones críticas. La desaprobación a Orsi, entre los votantes opositores, pasó del 25% al 70% en el transcurso del año, marcando un cambio radical en el clima de opinión en este segmento", señala la investigación de la consultora.

Equipos también comparó la evaluación de gestión de Orsi con la de otros presidentes a esta misma altura del período.

Desde esa perspectiva, Orsi está por encima de la aprobación que tenían Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) con 14%, Julio María Sanguinetti (1995-2000) con 24%, y Jorge Batlle (2000-2005) con 31%.

Y por debajo de Tabaré Vázquez en su primer período (2005-2010), José Mujica (2010-2015), Vázquez en su segundo período (2015-2020) y Luis Lacalle Pou (2020-2025).

Esta encuesta de Equipos fue realizada entre el 19 de febrero y el 5 de marzo de 2026 de forma presencial a un total de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.