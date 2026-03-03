Gobierno reconoce que deterioro en encuestas son un "llamado de atención" y promete "mayores esfuerzos": qué mostraron los últimos sondeos

Al cierre de su primer año, el gobierno de Yamandú Orsi experimenta un deterioro en las encuestas que miden la aprobación del presidente y de la administración en su conjunto.

Esto fue lo que concluyeron investigaciones presentadas en los últimos días por consultoras como Opción y Cifra, que aunque miden aspectos distintos, mostraron una caída en la aprobación del gobierno y en la evaluación de Orsi como presidente .

Los datos llevaron al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a reconocer que este es un tema que el gobierno está "analizando".

" Es un llamado de atención para cualquier gobernante ", dijo el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) en una entrevista con Desayunos Informales realizada este martes.

Además de las poco auspiciosas encuestas de Opción y Cifra, Factum divulgó los resultados de su último sondeo de aprobación presidencial, que mostraron una leve suba en el primer bimestre de 2026 en relación al último de 2025.

Resta, por otra parte, conocer los resultados de la investigación de la consultora Equipos, que se espera sean presentados en los próximos días.

Pero el panorama en el gobierno, a juzgar por las declaraciones de Sánchez, es de cierta alarma. En particular respecto a la aprobación de la gestión entre los propios frenteamplistas, ya que según la directora de Cifra, Mariana Pomiés, hoy Orsi tiene "menos aprobación que los votos que tuvo para llegar a presidente".

Y aunque no todos los que lo votaron eran frenteamplistas, el dato supone que "varios votantes del presidente no están aprobando su gestión", como también dijo Pomiés en Desayunos Informales.

"Está bastante baja la aprobación en los frenteamplistas, denota que tenemos que hacer un esfuerzo mayor este año", resumió Sánchez.

¿Cómo se revierten estos números? El secretario de Presidencia habló de "acelerar" la ejecución de políticas y también "comunicar mejor", porque aunque el gobierno lleva más del 80% de los compromisos asumidos en campaña en ejecución, esto no está siendo valorado por la ciudadanía.

Orsi ha reconocido flaquezas en su forma de comunicar: meses atrás aludió a sus "tropiezos discursivos" (que adelantó se mantendrían los cinco años de gobierno) y en su discurso ante la Asamblea General reivindicó su compromiso con la "constancia", no así con los "gestos grandilocuentes".

Pese al escenario poco alentador, Pomiés destacó que el presidente sigue siendo un hombre que "cae bien". Su popularidad es un aspecto que sigue siendo mejor evaluado que su gestión. "El hombre tiene una buena llegada a la población", graficó.

La encuesta de Cifra

La investigación de esta consultora se presentó este martes y recogió opiniones entre el 18 y el 26 de febrero.

La gestión del presidente es desaprobada por 46% de la población y aprobada por 31%, mientras que 23% no opinó en uno u otro sentido, o prefirió no responder.

Esta encuesta marcó un claro deterioro respecto a la medición anterior (de octubre) que había arrojado 40% de aprobación, 40% de desaprobación y 20% de valoraciones intermedias.

Dentro del electorado frenteamplista, 55% aprueba la gestión del presidente, 20% no la aprueba ni la desaprueba, y 24% la desaprueba.

Como destacaba Pomiés, la simpatía del mandatario es un capital que –con algún deterioro– se mantiene en niveles altos.

La encuesta de Opción

El sondeo de Opción fue presentado el pasado viernes y recogió opiniones entre el 17 y el 25 de febrero. A diferencia de Cifra, que directamente pregunta si la persona aprueba o desaprueba la gestión de Orsi, Opción mide la evaluación de la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno nacional encabezado por el presidente.

"Más uruguayos tienen una mirada crítica del gobierno que una mirada elogiosa", resumió el director de Opción, Rafael Porzecanski, cuando presentó los resultados en Telenoche.

También en esta encuesta se distinguieron las valoraciones según el voto en las últimas elecciones.

El desempeño del presidente, como sucede con su popularidad, es mejor evaluado que el gobierno en su conjunto.

La encuesta de Factum

Factum presentó este lunes en VTV Noticias sus resultados, también recogidos a través de sondeos realizados entre el 8 y el 22 de febrero.

En este caso, mide la evaluación de la actuación de Orsi como presidente, no del gobierno en su conjunto.

