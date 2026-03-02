Nueva encuesta de Factum tras primer año de Orsi: 37% aprueba la gestión y 41% la desaprueba

La consultora Factum presentó este lunes una nueva encuesta de aprobación presidencial , en la misma jornada que el mandatario Yamandú Orsi dará un discurso ante la Asamblea General con motivo del primer año de gobierno .

El resultado de esta encuesta –presentada en VTV Noticias– arroja que 37% aprueba la actuación de Orsi como presidente , 4 1% la desaprueba y 21% no la desaprueba ni la aprueba . Otro 1% no supo que contestar o no respondió.

La pregunta respondida por los encuestados fue la siguiente: " En cuanto a la actuación de Yamandú Orsi como presidente de la República ¿la aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o la desaprueba ?".

Estos resultados corresponden al primer bimestre de 2026 , ya que la encuesta fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero de este año.

Si se tiene en cuenta la medición anterior realizada por Factum (en el sexto bimestre de 2025), la desaprobación se mantuvo en 41%, la aprobación subió de 35% a 37% y los juicios intermedios bajaron de 24% a 21%.

Respecto al tercer bimestre de 2025, apenas iniciado el gobierno, la aprobación bajó de 46% a 37%, la desaprobación subió de 22% a 41% y los juicios intermedios pasaron de 31% a 21%.

Entre los votantes del Frente Amplio, 72% aprueba la actuación de Orsi como presidente, mientras que 18% no la aprueba ni la desaprueba y 10% la desaprueba.

Entre los votantes de la coalición, en tanto, 71% la desaprueba, 22% no la aprueba ni la desaprueba, y 7% la aprueba.

La encuesta de Factum fue realizada a través de telefonía celular y alcanzó 900 casos.

En los últimos días, Opción presentó en Telenoche su última encuesta, aunque en esa oportunidad el foco de la investigación fue el desempeño del gobierno en su conjunto (no la actuación de Orsi en particular). Dicha medición arrojó que 23% de los uruguayos aprueban la gestión del gobierno, 38% la desaprueban y 37% tiene valoraciones intermedias.

Respecto a la evaluación del presidente en particular, 29% dijo aprobar su desempeño, 37% no lo aprueba ni desaprueba y 33% lo desaprueba.