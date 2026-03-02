Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Nueva encuesta de Factum tras primer año de Orsi: 37% aprueba la gestión y 41% la desaprueba

En el primer bimestre de 2026 no hubo grandes cambios, según Factum, respecto a la medición del bimestre anterior; la encuesta se realizó entre el 8 y el 22 de febrero

2 de marzo 2026 - 18:33hs
Yamandú Orsi en evento de ADM. Archivo

Yamandú Orsi en evento de ADM. Archivo

Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy

La consultora Factum presentó este lunes una nueva encuesta de aprobación presidencial, en la misma jornada que el mandatario Yamandú Orsi dará un discurso ante la Asamblea General con motivo del primer año de gobierno.

El resultado de esta encuesta –presentada en VTV Noticias– arroja que 37% aprueba la actuación de Orsi como presidente, 41% la desaprueba y 21% no la desaprueba ni la aprueba. Otro 1% no supo que contestar o no respondió.

La pregunta respondida por los encuestados fue la siguiente: "En cuanto a la actuación de Yamandú Orsi como presidente de la República ¿la aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o la desaprueba?".

Más noticias
El discurso de Orsi ante la Asamblea General
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes": el discurso de Yamandú Orsi en la Asamblea General a un año de su gobierno

un ano despues, los seis ejes del discurso de orsi
NEWSLETTER ENCLAVE

Un año después, los seis ejes del discurso de Orsi

Estos resultados corresponden al primer bimestre de 2026, ya que la encuesta fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero de este año.

Si se tiene en cuenta la medición anterior realizada por Factum (en el sexto bimestre de 2025), la desaprobación se mantuvo en 41%, la aprobación subió de 35% a 37% y los juicios intermedios bajaron de 24% a 21%.

Respecto al tercer bimestre de 2025, apenas iniciado el gobierno, la aprobación bajó de 46% a 37%, la desaprobación subió de 22% a 41% y los juicios intermedios pasaron de 31% a 21%.

Entre los votantes del Frente Amplio, 72% aprueba la actuación de Orsi como presidente, mientras que 18% no la aprueba ni la desaprueba y 10% la desaprueba.

Entre los votantes de la coalición, en tanto, 71% la desaprueba, 22% no la aprueba ni la desaprueba, y 7% la aprueba.

La encuesta de Factum fue realizada a través de telefonía celular y alcanzó 900 casos.

En los últimos días, Opción presentó en Telenoche su última encuesta, aunque en esa oportunidad el foco de la investigación fue el desempeño del gobierno en su conjunto (no la actuación de Orsi en particular). Dicha medición arrojó que 23% de los uruguayos aprueban la gestión del gobierno, 38% la desaprueban y 37% tiene valoraciones intermedias.

Respecto a la evaluación del presidente en particular, 29% dijo aprobar su desempeño, 37% no lo aprueba ni desaprueba y 33% lo desaprueba.

Temas:

encuesta Factum Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi
MINISTERIO DE JUSTICIA

Gobierno enviará un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia: Orsi lo oficializará este lunes en su discurso

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras océanicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras océanicas de Cardama

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos