El mensaje de Yamandú Orsi a un año de su asunción: "Seguiremos construyendo este Uruguay tranquilo" mientras "el mundo cambia y se agita"

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi dijo este domingo, al cumplirse el primer año de su gobierno, que continuará "construyendo un Uruguay tranquilo". Con un mensaje y un video en redes sociales, el mandatario reiteró que su gestión no tendrá "magia", sino "seriedad".

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos", escribió el frenteamplista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2028066842850308359&partner=&hide_thread=false Un año de gobierno.

Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo.

Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos. pic.twitter.com/WjsyIXSTlq — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) March 1, 2026 Acompañando el texto, Orsi publicó un video en el que se cuentan historias de uruguayos, como la de una niña que fue operada de la vista, una madre que vivía en un asentamiento y obtuvo su casa y una mujer que no conseguía trabajo a los 60 años y luego lo obtuvo.

También se mencionan otros puntos que el gobierno busca destacar, como la compra de la estancia María Dolores para el Instituto de Colonización, la puesta en marcha del Programa de innovación para una Ganadería de Cría Sostenible (ProCría), el desarrollo de la vacuna contra la garrapata y la mejora en la distribución de medicamentos en pequeñas localidades del interior.

En el único momento que aparece el mandatario es en un fragmento de un discurso de tiempo atrás, diciendo una frase: "No prometemos magia, comprometemos seriedad. Comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos". Orsi realizará un balance de su primer año de gestión este lunes en la tarde ante el Parlamento.