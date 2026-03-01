Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

PRESIDENCIA

El mensaje de Yamandú Orsi a un año de su asunción: "Seguiremos construyendo este Uruguay tranquilo" mientras "el mundo cambia y se agita"

El mandatario difundió un video en sus redes sociales por su primer año de gobierno. Este lunes hablará ante el Parlamento

1 de marzo 2026 - 9:32hs
Yamandú Orsi y Jorge Díaz en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el 13 de febrero de 2026 para anunciar la rescisión del contrato con Cardama
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi dijo este domingo, al cumplirse el primer año de su gobierno, que continuará "construyendo un Uruguay tranquilo". Con un mensaje y un video en redes sociales, el mandatario reiteró que su gestión no tendrá "magia", sino "seriedad".

"Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos", escribió el frenteamplista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2028066842850308359&partner=&hide_thread=false

Acompañando el texto, Orsi publicó un video en el que se cuentan historias de uruguayos, como la de una niña que fue operada de la vista, una madre que vivía en un asentamiento y obtuvo su casa y una mujer que no conseguía trabajo a los 60 años y luego lo obtuvo.

También se mencionan otros puntos que el gobierno busca destacar, como la compra de la estancia María Dolores para el Instituto de Colonización, la puesta en marcha del Programa de innovación para una Ganadería de Cría Sostenible (ProCría), el desarrollo de la vacuna contra la garrapata y la mejora en la distribución de medicamentos en pequeñas localidades del interior.

En el único momento que aparece el mandatario es en un fragmento de un discurso de tiempo atrás, diciendo una frase: "No prometemos magia, comprometemos seriedad. Comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos".

Orsi realizará un balance de su primer año de gestión este lunes en la tarde ante el Parlamento.

