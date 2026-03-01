Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 1° de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este domingo 1° de marzo una jornada de cielo claro y algo nuboso en gran parte del país, con vientos del sector este que podrían generar rachas de hasta 50 km/h hacia la tarde y noche.

En la capital y su zona metropolitana se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche las condiciones se mantendrán similares, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para el oeste del país la mínima será de 15 °C y la máxima llegará a los 32 °C.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con viento entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche continuará claro y algo nuboso, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Norte

En el norte se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 32 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se mantendrá claro y algo nuboso, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Este

En la región este se prevé una mínima de 11 °C y una máxima de 29 °C.

La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con presencia de nieblas y neblinas, y viento de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche se mantendrá algo nuboso, con rachas que podrían llegar a los 50 km/h.