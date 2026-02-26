Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 27 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 27 de febrero una jornada con cielo algo nuboso a nuboso en gran parte del país, temperaturas máximas que alcanzarán los 30 °C en el oeste y rachas de viento que podrían llegar a los 50 km/h.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y su zona metropolitana se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. El viento rotará del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Este
Para la región este se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 28 °C.
En la mañana estará algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este entre 10 y 20 km/h.
Hacia la tarde y noche se mantendrá algo nuboso, con períodos de nuboso. El viento del sector este se intensificará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Oeste
En el oeste del país la mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.
La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento del sector este aumentará entre 10 y 40 km/h, con rachas que podrían llegar a 50 km/h.
Norte
Para el norte se prevé una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C.
Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con viento del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y viento del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.