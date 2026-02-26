Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 27 de febrero

En Montevideo y Área Metropolitana se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C, según Inumet

26 de febrero 2026 - 21:00hs
El cielo estará claro y algo nuboso.
Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 27 de febrero una jornada con cielo algo nuboso a nuboso en gran parte del país, temperaturas máximas que alcanzarán los 30 °C en el oeste y rachas de viento que podrían llegar a los 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona metropolitana se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C.

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. El viento rotará del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para la región este se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 28 °C.

En la mañana estará algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche se mantendrá algo nuboso, con períodos de nuboso. El viento del sector este se intensificará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el oeste del país la mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento del sector este aumentará entre 10 y 40 km/h, con rachas que podrían llegar a 50 km/h.

Norte

Para el norte se prevé una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con viento del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y viento del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

