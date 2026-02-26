Una a una: cuáles son las escuelas y jardines cuyos alumnos recibirán el bono escolar de $ 2500

El comienzo de clases implica gastos: materiales de estudio, reacomodos familiares y cambios de hábitos. La Administración Nacional de Educación Pública tenía previsto que, para el inicio de los cursos 2026, todos los escolares recibieran un bono de $ 2500 como incentivo. Por razones de “gestión presupuestal” los beneficiarios serán este año solo aquellos inscriptos en casi tres de cada cinco centros educativos (lo de contextos más pobres).

Pero, ¿cómo saber cuáles son las escuelas o jardines que integran esa lista de centros educativos de quintil 1, 2, y 3 (como le llaman los técnicos)? La siguiente tabla interactiva permite ver uno a uno:

Algunos pocos centros educativos rurales que integran el listado también ofrecen clases a los alumnos de séptimo, octavo y noveno. Como esos alumnos están cursando la educación media básica (aunque concurran a establecimientos de Inicial y Primaria), no podrán recibir el bono escolar.

Hasta el 8 de febrero, que fue la inscripción formal, los alumnos que recibirán el bono totalizaban 171.584.

Esos estudiantes no tienen que realizar ningún trámite. El cobro es por alumno (si hay hermanos, le corresponde un bono a cada uno). El pago se genera automáticamente según los datos de inscripción del niño en la escuela. Por eso es fundamental que los datos del referente (padre, madre o tutor) estén actualizados en GURI Familia.

Si reciben asignaciones familiares se acredita allí en la primera semana de marzo, de lo contrario los cobran en las redes de cobranza con el número de cédula del referente adulto.

¿Qué pasa si el estudiante es nuevo en una escuela de quintil 1, 2 o 3 (esas que figuran en el buscador que hizo El Observador)?

“Si la inscripción se realizó antes del 8 de febrero, entrará en la primera tanda de pagos (marzo). Si la inscripción o cambio de centro se realizó después de esa fecha, los datos se procesarán en una segunda tanda hacia el 9 de marzo”.

Las escuelas tienen que seguir dándoles el derecho a la educación a los niños sin importar la época del año. Puede que alguien se cambie por una mudanza o que llega un inmigrante a mitad de año. Pero el bono escolar, como está pensando para el inicio de cursos de marzo, solo se da a aquellos inscriptos al inicio del año lectivo.

No se envía un aviso que se es beneficiario del bono. Si los datos están ya ingresados en la escuela o el jardín, alcanza. La ANEP habilitó un sitio web para chequear: se puede ingresar aquí.

En el año 2027 se incorporarán también los centros educativos del cuarto quintil y al año siguiente los de quinto, para así universalizar el incentivo en Inicial y Primaria público.

Los CAIF, que según los compromisos de gobierno iban a ser parte, por ahora quedaron fuera.