Padres no enviarán a sus hijos a la Escuela N°14 hasta que remuevan a su directora: hoy se reúnen con autoridades de ANEP

Un grupo de padres de la Escuela Nº14 de Balneario Solís realizó una asamblea en la que decidió profundizar una denuncia presentada en diciembre de 2024 ante la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), organismo que depende de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ). Además, resolvió no enviar a sus hijos a clase hasta que se disponga el relevo de la actual directora y este miércoles está previsto que mantengan un encuentro con la inspectora departamental, Laura Arce, confirmaron fuentes del organismo rector a El Observador.

De acuerdo con lo expresado por voceros de las familias al medio local Fm Gente, participaron 33 familias , lo que representa más de la mitad del total de alumnos . Actualmente concurren al centro educativo unos 60 niños .

Los padres afirmaron al citado medio que la matrícula del centro cayó un 42% y vincularon ese descenso a la conducción de la institución. Señalaron que el primer reclamo formal fue presentado en diciembre de 2024 ante Primaria y que en febrero reiteraron la denuncia ante la Dirección Departamental.

También indicaron que mantuvieron instancias de intercambio con la inspección de zona y que cuentan con documentación respaldatoria, entre ella correos electrónicos y actas de reuniones.

Cuestionamientos administrativos

En la ampliación de la denuncia incluyeron observaciones sobre la gestión administrativa, en particular en relación con compras y rendiciones de cuentas. Según sostuvieron, detectaron inconsistencias entre montos entregados y comprobantes presentados, así como adquisiciones que —según entienden— no habrían seguido los mecanismos de consulta habituales.

La asamblea definió cuatro acciones: incorporar nueva información a la denuncia original, comunicar públicamente la situación, no enviar a los alumnos a clases hasta que haya una decisión sobre la dirección y declararse en asamblea permanente.

Las familias expresaron que su objetivo es que se adopten medidas que permitan revertir la situación del centro educativo.