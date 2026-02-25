Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CONFERENCIA DE PRENSA

Dictadura: Cosse y Valdomir revelarán documentación reservada sobre Consejo de Estado entre años 1974 y 1984

La instancia se realizará este miércoles a las 12:30 horas en la Antesala de la Cámara de Representantes

25 de febrero 2026 - 9:38hs
Palacio Legislativo

La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, acompañará al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, en una conferencia de prensa para informar sobre el hallazgo de documentación reservada vinculada a la actuación del Consejo de Estado entre 1974 y 1984.

La instancia se realizará este miércoles a las 12:30 horas en la Antesala de la Cámara de Representantes, según se informó oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/parlamento_uy/status/2026633515723288875?s=46&partner=&hide_thread=false

El Consejo de Estado fue el órgano que ejerció funciones legislativas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Más noticias
pruebas fehacientes: bianchi explico por que no se presento en la comision preinvestigadora por caso cardama
CARDAMA

"Pruebas fehacientes": Bianchi explicó por qué no se presentó en la comisión preinvestigadora por caso Cardama

Sesión de la Cámara de Senadores
PARLAMENTO

EN VIVO: la votación en el Senado del proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y UE

Fue creado por el decreto Nº 464/973 del 27 de junio de 1973, firmado por Juan María Bordaberry, presidente electo en 1971 y luego dictador hasta su destitución por las Fuerzas Armadas en junio de 1976. El órgano pretendió suplantar al Parlamento democráticamente electo.

El primer Consejo de Estado fue designado el 19 de diciembre de 1973, casi seis meses después de su creación. Su integración demandó negociaciones y acuerdos. Bordaberry llegó a ofrecer la Presidencia del organismo al entonces vicepresidente electo, Jorge Sapelli, quien rechazó el cargo, lo que derivó en un intercambio epistolar entre ambos.

Finalmente, fue designado como presidente del Consejo el exsenador del Partido Nacional, Martín Echegoyen. En integraciones posteriores, los miembros fueron elegidos por la Junta de Oficiales Generales y por los propios consejeros.

Temas:

Cosse Sebastián Valdomir Estado

Seguí leyendo

Las más leídas

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea
AVIONES SUPER TUCANO

Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

No es la primera vez: los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario
RÍO NEGRO

"No es la primera vez": los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario

Me porté como un animal: las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado
SU VERSIÓN

"Me porté como un animal": las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado

BCU advierte sobre empresa que ofrece créditos sin autorización
SISTEMA DE PAGOS

BCU advierte sobre empresa que ofrece créditos sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos