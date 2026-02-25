Dictadura: Cosse y Valdomir revelarán documentación reservada sobre Consejo de Estado entre años 1974 y 1984

La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse , acompañará al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir , en una conferencia de prensa para informar sobre el hallazgo de documentación reservada vinculada a la actuación del Consejo de Estado entre 1974 y 1984 .

La instancia se realizará este miércoles a las 12:30 horas en la Antesala de la Cámara de Representantes , según se informó oficialmente.

El Consejo de Estado fue el órgano que ejerció funciones legislativas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) , tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Fue creado por el decreto Nº 464/973 del 27 de junio de 1973, firmado por Juan María Bordaberry , presidente electo en 1971 y luego dictador hasta su destitución por las Fuerzas Armadas en junio de 1976. El órgano pretendió suplantar al Parlamento democráticamente electo .

El primer Consejo de Estado fue designado el 19 de diciembre de 1973, casi seis meses después de su creación. Su integración demandó negociaciones y acuerdos. Bordaberry llegó a ofrecer la Presidencia del organismo al entonces vicepresidente electo, Jorge Sapelli, quien rechazó el cargo, lo que derivó en un intercambio epistolar entre ambos.

Finalmente, fue designado como presidente del Consejo el exsenador del Partido Nacional, Martín Echegoyen. En integraciones posteriores, los miembros fueron elegidos por la Junta de Oficiales Generales y por los propios consejeros.