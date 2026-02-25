Vence el plazo para postularse a becas económicas para estudiantes: todo lo que tenés que saber

La ayuda está dirigida a estudiantes de Udelar, UTEC y UTU con dificultades socioeconómicas.

El apoyo económico mensual equivale a dos BPC, unos $ 13.728 a valores de 2026.

El plazo para postularse a las becas del Fondo de Solidaridad vence el 28 de febrero de 2026 .

Son un apoyo económico mensual destinado a estudiantes de bajos recursos, con el objetivo de facilitar su acceso, permanencia y egreso en la educación terciaria. El beneficio apunta a reducir las barreras económicas que pueden dificultar el inicio o la continuidad de los estudios superiores.

CONFERENCIA DE PRENSA Dictadura: Cosse y Valdomir revelarán documentación reservada sobre Consejo de Estado entre años 1974 y 1984

PARLAMENTO EN VIVO: la votación en el Senado del proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y UE

La beca equivale a dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC), lo que representa unos 13.728 pesos mensuales al valor de 2026. Según explicó el presidente del organismo, Gabriel Errandonea, el 10% o 20% de los jóvenes de menores ingresos recibe aproximadamente 140.000 pesos al año para sus estudios, considerando el total del apoyo anual.

¿A cuántos estudiantes alcanzará el beneficio este año?

En 2026 se prevé otorgar unas 11.000 becas. La cifra continúa una tendencia de crecimiento sostenido: en 2025 se alcanzó un récord de 10.451 becas concedidas, el número más alto hasta el momento.

¿Qué instituciones y carreras están comprendidas?

La ayuda está dirigida a estudiantes de alrededor de 170 carreras terciarias en todo el territorio nacional. Incluye propuestas de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Dirección General de Educación Técnico-Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU). El objetivo es cubrir tanto carreras universitarias tradicionales como opciones tecnológicas y técnicas.

¿Quiénes pueden postularse?

Pueden anotarse tres grandes grupos:

Estudiantes que estén finalizando el bachillerato, incluso si aún no se han inscripto formalmente en una carrera terciaria.

Estudiantes que ya estén cursando una carrera y necesiten apoyo para continuar o finalizar sus estudios.

Becarios actuales que deban realizar la renovación correspondiente.

Las edades máximas para postular varían entre los 25 y los 28 años, según la categoría del becario.

¿Cómo se realiza la postulación?

La solicitud se efectúa de forma online a través del Portal de Estudiantes. Este mecanismo centraliza el proceso y permite a los interesados completar la inscripción sin necesidad de trámites presenciales.

¿Qué requisitos se tienen en cuenta para la selección?

El criterio principal es la situación socioeconómica del núcleo familiar. Para evaluar la solicitud, se exige presentar la cédula de identidad de todos los integrantes del hogar, una declaración jurada de ingresos o recibos de sueldo de los familiares mayores de 18 años, la historia laboral correspondiente y documentación que acredite el patrimonio. Estos elementos permiten determinar el nivel de ingresos y las condiciones económicas del postulante.

¿Qué impacto ha tenido el Fondo de Solidaridad en el sistema educativo?

Los datos muestran una incidencia relevante en la trayectoria académica de miles de estudiantes. Uno de cada cuatro egresados de la Udelar fue becario del Fondo. En el caso de la UTEC, el 27% de sus graduados recibió la ayuda, mientras que en la UTU el porcentaje alcanza el 17%. Además, el 85% de los becarios pertenece a la primera generación de su familia en acceder a la educación terciaria, lo que subraya el rol del programa en la ampliación de oportunidades educativas.

Cómo sigue

El proceso de postulación permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2026, fecha límite para quienes aspiren a obtener o renovar la beca este año. Tras el cierre del plazo, el organismo evaluará las solicitudes en función de la información socioeconómica presentada por cada postulante. Con una proyección de 11.000 apoyos para este año y una tendencia de crecimiento sostenido en la cantidad de beneficiarios, el Fondo de Solidaridad continuará ampliando su cobertura, en línea con el récord alcanzado en 2025. El resultado del proceso definirá qué estudiantes podrán contar con este respaldo económico para iniciar, sostener o culminar sus estudios terciarios durante 2026.