POLICIALES

Nuevo robo piraña en Montevideo: tres delincuentes robaron perfumes importados de una farmacia de Tres Cruces

De acuerdo con lo relevado a través de las cámaras de seguridad, tres hombres llegaron al local en dos motos, rompieron vidrieras y sustrajeron perfumes

25 de febrero 2026 - 11:14hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un nuevo robo piraña se registró en Montevideo en la noche del martes, cuando tres delincuentes irrumpieron en una farmacia ubicada en las inmediaciones de avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz, en la zona de Tres Cruces, y robaron perfumes importados, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte oficial, efectivos de la Zona Operacional I fueron derivados al lugar por el Centro de Comando Unificado tras recibir un aviso por hurto a comercio.

De acuerdo con lo relevado a través de las cámaras de seguridad, tres hombres llegaron al local en dos motos e ingresaron rápidamente. En cuestión de segundos, y mediante daños en las vitrinas, sustrajeron varios perfumes importados.

Tras concretar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga por avenida 8 de Octubre. Pese al despliegue policial, no lograron ser interceptados.

En la escena trabajó personal de Policía Científica junto al Área de Investigaciones, que procura identificar a los responsables y avanzar en la investigación del caso.

