Un nuevo robo piraña se registró en Montevideo en la noche del martes, cuando tres delincuentes irrumpieron en una farmacia ubicada en las inmediaciones de avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz, en la zona de Tres Cruces, y robaron perfumes importados, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Nuevo robo piraña en Montevideo: tres delincuentes robaron perfumes importados de una farmacia de Tres Cruces
De acuerdo con lo relevado a través de las cámaras de seguridad, tres hombres llegaron al local en dos motos, rompieron vidrieras y sustrajeron perfumes