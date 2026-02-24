"Se viene la hora" de la reforma del transporte metropolitano: Bergara dijo que en las "próximas semanas" se terminará de acordar

El intendente de Montevideo , Mario Bergara , aseguró que llegó la hora de las definiciones para acordar cómo será el proyecto de reforma del transporte metropolitano .

De esta manera, en las próximas semanas se debería presentar el proyecto ejecutivo, avanzar en las licitaciones y empezar las obras "a lo sumo" a mediados del año que viene .

Bergara se refirió a este tema en una entrevista con Lado B de TV Ciudad, donde aseguró que quedan los " últimos ajustes " y " terminar de acordar" cuál será el formato que tendrá el proyecto , sobre todo si habrá túnel por 18 de Julio y qué extensión tendrá ese soterramiento, si será a lo largo de toda la avenida o en una parte.

"Estimo que en las próximas semanas tenemos que terminar de acordar el formato del proyecto , porque se viene la hora de hacer el proyecto ejecutivo y comenzar los procesos de licitación. Todos aspiramos que las obras puedan iniciar, a lo sumo, en la mitad del año próximo", sostuvo el intendente.

Bergara adelantó que la obra tendrá un "impacto" en el "funcionamiento de la ciudad" durante los años que lleve la construcción, que, dependiendo de lo que se haga, podría alcanzar los tres años.

Es decir, si empezara a mediados de 2027 se extendería hasta mediados de 2030, ya con una nueva administración nacional instalada y con la departamental de Bergara en retirada.

También adelantó que habrá un impacto en los negocios y que tendrá un alto costo, que podría rondar los mil millones de dólares. Un estudio reciente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (Udelar) estimó que el proyecto, incluyendo el túnel en 18 de Julio, tendría un costo de US$ 590 millones, pero esto no incluía impuestos, material rodante y otros factores.

Por el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo US$ 800 millones de organismos internacionales para financiar el proyecto. Por un lado, hay un prestamo del BID por US$ 500 millones, mientras que la CAF otorgó otros US$ 300 millones.

Sobre el túnel por 18 de Julio, Bergara afirmó que se están varias opciones, entre ellas la construcción de un "túnel completo" –por toda la avenida hasta la Plaza Independencia– o uno "parcial".

Respecto a esa última opción, el intendente explicó que, de todas formas, a nivel de calle habrá "cambios" en relación a la "fisionomía del transporte actual".

"Ya no va a ser una secuencia de interminable de ómnibus semivacíos que van a 6 kilómetros por hora. A 18 hoy llegan 22 líneas de ómnibus, sino una única línea que irá por el carril central. Va a haber, probablemente, si se diera el caso a nivel de calle, una línea de cada lado para el transporte patricular que más bien va a ser para entrar y salir", estimó.

Recordó que el proyecto de reforma del transporte metropolitano incluye también arterias clave como Avenida Italia, Giannattasio hasta El Pinar y 8 de Octubre hasta Zonamérica.

"(Son) tres o cuatro principales arterias de la ciudad con una transformación sustantiva. Hay quien plantea que es el proyecto más ambicioso de Montevideo desde la construcción de la Rambla Sur hace casi 100 años. Y es un proyecto complejo porque tiene cuestiones vinculadas a lo técnico, a la ingeniería del transporte, al objetivo de agilizarlo en la zona metropolitana... Va a llevar bastante tiempo y durante las obras va a tener impactos fuertes en la propia movilidad, en los negocios y los comercios", reconoció el jefe departamental.

A principios de febrero, Bergara había reconocido que el diálogo por este tema con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el de Economía y Finanzas (MEF), y la Intendencia de Canelones estaba "un poco" estancado. En las conversaciones también participa la Intendencia de San José, ya que la reforma apunta al área metropolitana que ese departamento también integra.

La visión del MTOP

Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano Foto: Documento del BID

Días atrás, consultada en La Diaria Radio sobre este tema, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, aseguró que hay "varios escenarios" que están siendo analizados.

Y aunque recordó que hay un estudio que maneja la posibilidad de hacer cambios en el transporte sin hacer un túnel por 18 de Julio, apuntó que esa alternativa no consigue tan buenos logros en la reducción de los tiempos de traslado como sí lo hace el soterramiento.

"Lo cierto es que hay una disminución importante de los logros que se pretenden alcanzar en la reducción de los tiempos de viaje", indicó respecto a esta posibilidad de no hacer el túnel.

La razón es el "espacio vial" que ya está en su máximo y no hay margen para ganar más metros para la circulación de los ómnibus, algo que sí se lograría con el túnel.

El soterramiento "es una de las alternativas que, en términos de los estudios que se han hecho, marca que tendría las mayores ghanancias o cumpliría mejor los objetivos", explicó.

Sin embargo, la decisión sobre la extensión que tendría ese soterramiento no está tomada. El escenario de máxima es el de hacer un túnel para la circulación exclusiva de los ómnibus articulados (llamados BRT por sus siglas en inglés) desde Fernández Crespo hasta la Plaza Independencia, pero uno menos extenso abarcaría desde Ejido hasta la plaza.