Bergara dijo que el diálogo con el gobierno por obras de 18 de Julio está "un poco estancado"

El intendente de Montevideo , Mario Bergara , reconoció este lunes que el diálogo con el gobierno nacional para definir la reforma del transporte metropolitano está “ un poco estancado ”.

“Esto se define integralmente con los ministerios de Transporte y Economía y con la Intendencia de Canelones. Estamos un poco estancados en ese diálogo. La intendencia dio su visión, su propuesta, su contrapropuesta. Tenemos pendiente un diálogo central con el presidente de la República”, dijo el jefe comunal en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí).

Bergara adelantó que “aspira” a que ese encuentro con el mandatario se realice a la brevedad, días después del retorno de Orsi de China, donde se encuentra encabezando una misión oficial . “No es mucho tiempo el que tenemos por delante para tomar definiciones”, indicó.

La reforma del transporte metropolitano tiene como base la concreción de dos vías rápidas sobre las que circularán líneas BRT, ómnibus de alta velocidad y frecuencia que unirán la Ciudad Vieja de Montevideo con Zonamérica y El Pinar (Canelones).

Además, se proyecta construir una terminal de tres niveles en la zona de Tres Cruces y un túnel en la Avenida 18 de Julio. Al momento no se definió “si hay túnel o no”, dijo Bergara, así como tampoco la extensión del soterramiento. Otra de los asuntos que “no está del todo claro” -en términos del intendente- es qué ocurrirá con la Avenida 8 de Octubre, que perdería varios carriles para el paso de los ómnibus articulados.

Por otra parte, la IM considera que en el proyecto se debe analizar los “impactos en la movilidad y en el comercio” de Montevideo durante los años de construcción. Por ejemplo, si habrá subsidios para los comercios del Centro de Montevideo que se vean afectados por las obras en la principal avenida de la capital.