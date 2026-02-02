Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / OBRA DEL TRANSPORTE

Bergara dijo que el diálogo con el gobierno por obras de 18 de Julio está "un poco estancado"

“Tenemos pendiente un diálogo central con el presidente. No es mucho tiempo el que tenemos por delante para tomar definiciones”, dijo el intendente de Montevideo

2 de febrero 2026 - 12:16hs
Renders de las obras previstas para 18 de Julio en el marco de la reforma del transporte metropolitano
Foto: Documento del BID

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció este lunes que el diálogo con el gobierno nacional para definir la reforma del transporte metropolitano está “un poco estancado”.

“Esto se define integralmente con los ministerios de Transporte y Economía y con la Intendencia de Canelones. Estamos un poco estancados en ese diálogo. La intendencia dio su visión, su propuesta, su contrapropuesta. Tenemos pendiente un diálogo central con el presidente de la República”, dijo el jefe comunal en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí).

Bergara adelantó que “aspira” a que ese encuentro con el mandatario se realice a la brevedad, días después del retorno de Orsi de China, donde se encuentra encabezando una misión oficial. “No es mucho tiempo el que tenemos por delante para tomar definiciones”, indicó.

Más noticias
megaobra del transporte de montevideo: la caf otorgo un prestamo y el proyecto ya tiene u$s 800 millones de financiamiento
TRANSPORTE

"Megaobra" del transporte de Montevideo: la CAF otorgó un préstamo y el proyecto ya tiene U$S 800 millones de financiamiento

entre el miedo y el entusiasmo: como viven los comerciantes y pasajeros la megaobra del transporte de montevideo
TRANSPORTE

Entre el miedo y el entusiasmo: cómo viven los comerciantes y pasajeros la "megaobra" del transporte de Montevideo

La reforma del transporte metropolitano tiene como base la concreción de dos vías rápidas sobre las que circularán líneas BRT, ómnibus de alta velocidad y frecuencia que unirán la Ciudad Vieja de Montevideo con Zonamérica y El Pinar (Canelones).

Además, se proyecta construir una terminal de tres niveles en la zona de Tres Cruces y un túnel en la Avenida 18 de Julio. Al momento no se definió “si hay túnel o no”, dijo Bergara, así como tampoco la extensión del soterramiento. Otra de los asuntos que “no está del todo claro” -en términos del intendente- es qué ocurrirá con la Avenida 8 de Octubre, que perdería varios carriles para el paso de los ómnibus articulados.

Por otra parte, la IM considera que en el proyecto se debe analizar los “impactos en la movilidad y en el comercio” de Montevideo durante los años de construcción. Por ejemplo, si habrá subsidios para los comercios del Centro de Montevideo que se vean afectados por las obras en la principal avenida de la capital.

Temas:

Mario Bergara 18 de julio Montevideo Gobierno

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos