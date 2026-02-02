Sorpresa en Europa: Matías Vecino deja Lazio de Italia y pasará a un equipo de LaLiga de España

El internacional uruguayo Matías Vecino , futbolista de Lazio de Italia , será el segundo refuerzo de Celta de España, con el que pasará reconocimiento este lunes, cuando tiene prevista su llegada a Vigo.

Ambos clubes acordaron el traspaso del mediocentro, que se incorpora al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona).

Vecino llegó este lunes a Vigo para cerrar su fichaje por Celta, con el que firmará un contrato hasta junio de 2027 tras romper su vinculación con Lazio italiano.

El mediocentro, que se convertirá en la segunda incorporación invernal del conjunto dirigido por Claudio Giráldez en caso de superar el reconocimiento médico al que será sometido en A Sede, aterrizó a primera hora de esta tarde en Peinador, donde se dejó fotografiar por algunos aficionados celestes.

Se reencontrará en el vestuario de Celta con el golero Ionut Radu y con el defensa Marcos Alonso, con los que ya compartió vestuario en el Inter Milán y Fiorentina, respectivamente.

Lazio'Äôs Matias Vecino (R) celebrates with teammates after scoring the 2-1 lead during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and SS Lazio at U-Power stadium in Monza, Italy, 04 May 2024. (Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI Festejo de Matías Vecino en Lazio

En el presente curso liguero, Matías Vecino, de 34 años ha disputado 13 partidos (599 minutos) con el Lazio en la Serie A, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas en Italia, donde también defendió las camisetas de Inter Milán, Fiorentina, Empoli y Cagliari.

El uruguayo es el segundo refuerzo del conjunto gallego tras el del internacional sub-21 Fer López, quien regresó a Balaídos tras jugar la primera parte de la temporada en Wolverhampton.

EFE