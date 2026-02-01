Así comenzó la primera transmisión de Tenfield, del clásico de la Supercopa, en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo

A las 18:00 en punto, Tenfield comenzó la previa de la transmisión del clásico de la final de la Supercopa Uruguaya que se juega este domingo a las 20:00 en el Estadio Centenario, y en la que es su primera transmisión en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El contrato que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con la empresa finalizó el pasado 31 diciembre, hubo un proceso licitatorio y los derechos quedaron repartidos entre varias empresas y en varios servicios audiovisuales.

Tenfield ganó el llamado de los derechos de streaming (por el que pagó US$ 17.500.000 por año) y el de patrocinio, publicidad y merchandising (paga US$ 8.000.000 por año).

Además, se postuló por los derechos de producción audiovisual , para el que aún tiene abierta la opción de mejorar la oferta tras igualar , y producción comercial.

DERECHOS DE TV La respuesta de Tenfield a la AUF por la producción audiovisual para la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional y Peñarol

DERECHOS DE TV Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

El consorcio Torneos-Directv ganó el lote de las transmisiones por cable con una oferta de US$ 31,8 millones, mientras que el consorcio TeamClick-Antel se llevó los lotes de streaming por US$ 17,5 millones, y transmisiones al exterior por US$ 3,1 millones, Mediapro obtuvo los derechos de las casas de apuestas con una oferta de US$ 3 millones y el consorcio de Telecom/GMC/Conosur, en tanto, se llevó el lote del fútbol amateur y la Copa AUF Uruguay con US$ 2,2 millones.

Comienzo con nueva gráfica y sin mensajes

La previa de Tenfield comenzó con la voz de Martín Charquero, quien estuvo secundado por Oscar Belo en la conducción.

La transmisión se pudo ver por streaming de través de Antel TV.

Lo que llamó la atención fue que la pantalla tuvo nuevos gráficos con colores negro y verde y letras blancas.

HAGhAQDXYAAeLka

Luego, los periodistas lucieron los mismos logos de Tenfield en los micrófonos, con color celeste y blanco.

A nivel de campo de juego, Miguel Pastorino fue el encargado de cubrir a Peñarol y Camila Antognazza hizo la cobertura de Nacional.

El exjuex Gabriel Popovits estuvo en la cabina analizando el arbitraje que tendrá a Esteban Ostojich en cancha y a Leodan González en el VAR.

En los primeros 45 minutos de transmisión no hubo ningún mensaje referente al nuevo esquema de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Luego, sobre las 19:00, comenzó la transmisión previa al partido con Diego Jokas en el relato y Juan Carlos Scelza en comentarios.