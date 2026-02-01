Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Así comenzó la primera transmisión de Tenfield, del clásico de la Supercopa, en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo

La transmisión de Tenfield, por Antel TV, de la Supercopa Uruguaya, comenzó a la hora 18:00

1 de febrero 2026 - 18:58hs
Micrófono de Tenfield

Micrófono de Tenfield

Inés Guimaraens

A las 18:00 en punto, Tenfield comenzó la previa de la transmisión del clásico de la final de la Supercopa Uruguaya que se juega este domingo a las 20:00 en el Estadio Centenario, y en la que es su primera transmisión en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo.

El contrato que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con la empresa finalizó el pasado 31 diciembre, hubo un proceso licitatorio y los derechos quedaron repartidos entre varias empresas y en varios servicios audiovisuales.

Tenfield ganó el llamado de los derechos de streaming (por el que pagó US$ 17.500.000 por año) y el de patrocinio, publicidad y merchandising (paga US$ 8.000.000 por año).

derechos de tv del futbol uruguayo: la auf no firma el contrato con tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan formulas alternativas
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

la respuesta de tenfield a la auf por la produccion audiovisual para la supercopa uruguaya del domingo entre nacional y penarol
DERECHOS DE TV

La respuesta de Tenfield a la AUF por la producción audiovisual para la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional y Peñarol

El consorcio Torneos-Directv ganó el lote de las transmisiones por cable con una oferta de US$ 31,8 millones, mientras que el consorcio TeamClick-Antel se llevó los lotes de streaming por US$ 17,5 millones, y transmisiones al exterior por US$ 3,1 millones, Mediapro obtuvo los derechos de las casas de apuestas con una oferta de US$ 3 millones y el consorcio de Telecom/GMC/Conosur, en tanto, se llevó el lote del fútbol amateur y la Copa AUF Uruguay con US$ 2,2 millones.

Comienzo con nueva gráfica y sin mensajes

La previa de Tenfield comenzó con la voz de Martín Charquero, quien estuvo secundado por Oscar Belo en la conducción.

La transmisión se pudo ver por streaming de través de Antel TV.

Lo que llamó la atención fue que la pantalla tuvo nuevos gráficos con colores negro y verde y letras blancas.

HAGhAQDXYAAeLka

Luego, los periodistas lucieron los mismos logos de Tenfield en los micrófonos, con color celeste y blanco.

A nivel de campo de juego, Miguel Pastorino fue el encargado de cubrir a Peñarol y Camila Antognazza hizo la cobertura de Nacional.

El exjuex Gabriel Popovits estuvo en la cabina analizando el arbitraje que tendrá a Esteban Ostojich en cancha y a Leodan González en el VAR.

En los primeros 45 minutos de transmisión no hubo ningún mensaje referente al nuevo esquema de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Luego, sobre las 19:00, comenzó la transmisión previa al partido con Diego Jokas en el relato y Juan Carlos Scelza en comentarios.

Temas:

Tenfield antel tv Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
EN VIVO

Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional: los aurinegros se quedaron con el título de la Supercopa Uruguaya y arrancaron el año con una enorme victoria ante el favorito

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Micrófono de Tenfield
FÚTBOL URUGUAYO

Así comenzó la primera transmisión de Tenfield, del clásico de la Supercopa, en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos