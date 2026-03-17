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Los precios de venta de entradas que fijó Defensor Sporting para recibir a Nacional y que generaron reacciones en filas tricolores

Defensor Sporting recibe a Nacional en el comienzo de la séptima fecha del Torneo Apertura

17 de marzo 2026 - 14:33hs
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: @Nacional

Defensor Sporting fijó los precios de las entradas para el partido ante Nacional del próximo viernes en el Franzini por la séptima fecha del Torneo Apertura, los que llamaron la atención en los hinchas tricolores.

A la espera de la confirmación oficial y el comienzo de la venta, los violetas fijaron los siguientes precios para su parcialidad: socios gratis y con hasta dos invitados a $ 300 c/u, y a $ 600 las generales con preferencia a hinchas que ya hayan asistido a partidos del club.

En tanto, para los tricolores, los precios son de $ 1.150 para los socios y de $ 1.980 las generales.

Nacional en el Franzini
Nacional en el Franzini

Nacional en el Franzini

Los visitantes tendrán 2.000 localidades disponibles a la venta.

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Defensor le planteó a Nacional la opción de compartir los gastos del partido, sobre un total de US$ 20.000 a dividir, pero los tricolores no aceptaron la propuesta.

Reacciones en Nacional

Los precios fijados por Defensor no cayeron bien en filas tricolores, como se pudo ver en cuentas de redes sociales de espacios partidarios albos, donde consideraron "precios de ópera" o "una fortuna" los montos establecidos.

Además, una dirigente de Nacional, Maggie Giuria, quien es adscripta de la presidencia del club, recordó que antes de comenzar la Liga AUF Uruguaya 2026 los tricolores y Peñarol propusieron que se topeara el precio de las entradas para sus hinchas cuando son visitantes.

“Gran momento para recordar que a principio de año desde nuestra delegación en AUF en conjunto con el CAP se mocionó de que las entradas de visitante no pudieran superar el promedio del costo de las entradas del local. ¿Adivinen si los demás clubes acompañaron?”, señaló en sus redes.

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