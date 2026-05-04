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La Inteligencia Artificial dio su predicción sobre qué selección ganará el Mundial 2026

A menos de 40 días para el inicio de la Copa del Mundo, se conoció el gran candidato a ganarla

4 de mayo de 2026 13:22 hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

Mientras la selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuenta los días para lo que será su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 ante Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, los demás seleccionados que tomarán parte del mismo, se encuentran también expectantes.

A medida que corren los días, esa expectativa crece y crece.

En ese contexto, la Inteligencia Artificial en sus diferentes modelos predictivos, ya hizo sus predicciones. Y la respuesta es unánime.

La decisión de la Inteligencia Artificial sobre quién ganará el Mundial 2026

Para Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, España supera ligeramente a Inglaterra y a Francia.

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Por primera vez un uruguayo correrá el Giro de Italia: Thomas Silva fue confirmado en el equipo XDS Astana que largará este fin de semana

"A diferencia de Argentina o de Francia, España llega con un equipo en el punto exacto de juventud y experiencia".

Por el mismo camino va otra Inteligencia Artificial de las más usadas: Claude.

España viene de ganar la Euro 2024 con un fútbol contundente -15 goles, cuatro más que cualquier otro equipo-, y al cierre del año pasado sumaba 31 partidos competitivos sin perder.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c898e48ny5xo
La selecci&oacute;n espa&ntilde;ola, ganadora de la &uacute;ltima Eurocopa

La selección española, ganadora de la última Eurocopa

Además, hace hincapié en el clima que, junto con los estadios de la región, "suelen favorecer a los equipos que priorizan la posesión y el desgaste físico del rival mediante el pase, algo que España domina hoy por encima de cualquier otra selección".

En tanto, para chatGPT, la respuesta -España- se sintetiza en "mayor probabilidad estadística, un plantel joven y competitivo, es la menos afectada por lesiones y mantiene un estilo de juego dominante en el fútbol actual".

Lo que dicen -con consistencia- los modelos predictivos y los mercados es que España es la favorita por un margen estrecho, seguida muy de cerca por Francia, con Inglaterra, Argentina y Brasil en un tercer escalón.

La Inteligencia Artificial, además, señaló quiénes serán los goleadores del torneo:

  • Mbappé: 8 goles
  • Messi: 6
  • Vinícius Jr.: 5
  • Harry Kane: 5
  • Jamal Musiala: 4

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