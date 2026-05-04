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"No me gustó": ministro Castillo aseguró que él no hubiese visitado portaaviones de EEUU y consideró que no fue una "buena señal"

El presidente Yamandú Orsi visitó el portaaviones de guerra invitado por el embajador de Estados Unidos

4 de mayo de 2026 14:15 hs
Yamandú Orsi y Juan Castillo

Yamandú Orsi y Juan Castillo

Foto: FocoUy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que a él "no le gustó" la visita del presidente República, Yamandú Orsi, al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos.

"A mí no me gustó", señaló Castillo, histórico dirigente del Partido Comunista de Uruguay y aseguró que él no hubiese participado en esa visita. "A mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo", agregó en entrevista con Radio Carve.

En el mismo sentido se expresó al ser entrevistado por Desayunos Informales, donde explicó: "Estoy proclamando por la paz, no quiero guerra, no quiero que se ataque a otros países del mundo por pensar lo que piensan o por tener la cultura que tienen y subirse a un barco de guerra no parece ser una buena señal".

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"No me gustó. Es un mensaje desde mi punto de vista contradictorio con esto que vengo hablando, con esto que vengo denunciando, con mi concepción de vida, con mi saber político, con mis compromisos políticos", añadió después.

Tras esto, reiteró que su disgusto con la decisión de Orsi y sostuvo: "Yo no lo haría, pero el presidente de la República es él".

Horas atrás el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, opinó sobre la visita de Orsi al portaaviones y la catologó como un acto "penoso".

"Para nosotros fue muy decepcionante. Sorprende además un gesto contrario a los valores de Uruguay, que siempre se ha pronunciado de acuerdo a sus mejores tradiciones por la paz y contra la guerra", dijo en entrevista con Informativo Sarandí.

"Estamos decepcionados, consternados, y realmente creemos que no tiene que ver con las tradiciones de nuestro país. Realmente hay mucha consternación y decepción en ese sentido", agregó.

En la jornada del domingo, PIT-CNT emitió un comunicado donde afirmaron que Orsi violentó la Constitución tras vistar el portaaviones estadounidense.

En el escrito, que fue difundido en redes sociales, la central sindical cuestionó que el mandatario haya aceptado la "entrada a territorio nacional de una nave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar al portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas".

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