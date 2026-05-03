PIT-CNT rechazó la visita de Yamandú Orsi a portaaviones de Estados Unidos

El PIT-CNT emitió un comunicado este domingo en el que afirma que el presidente Yamandú Orsi violentó la Constitución por haber visitado el portaaviones USS Nimitz de la Armada de los Estados Unidos .

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La central sindical cuestionó que el mandatario haya aceptado la “ entrada a territorio nacional de una nave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar al portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestra costas” .

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Eso ocurre, agregó, al mismo tiempo que el presidente Donald Trump vuelve con sus amenazas y firma nuevas restricciones contra Cuba.

El viernes, Trump afirmó que Estados Unidos “tomaría el control” de Cuba “casi de inmediato".

“El PIT-CNT manifiesta una vez más su solidaridad irrenunciable con el heroico pueblo cubano frente a nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos”, expresó el texto.

Recordó que en 2014 Uruguay firmó en la Celac una declaración que establece a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares.

“Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, finalizó la central sindical.