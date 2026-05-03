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/ Actualidad / USS Nimitz

PIT-CNT rechazó la visita de Yamandú Orsi a portaaviones de Estados Unidos

La central sindical se solidarizó con Cuba ante amenaza de Donald Trump de tomar el control de la isla

3 de mayo de 2026 20:22 hs
Portaaviones USS Nimitz (CVN 68)

La central sindical cuestionó que el mandatario haya aceptado la “entrada a territorio nacional de una nave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar al portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestra costas”.

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Eso ocurre, agregó, al mismo tiempo que el presidente Donald Trump vuelve con sus amenazas y firma nuevas restricciones contra Cuba.

El viernes, Trump afirmó que Estados Unidos “tomaría el control” de Cuba “casi de inmediato".

El PIT-CNT manifiesta una vez más su solidaridad irrenunciable con el heroico pueblo cubano frente a nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos”, expresó el texto.

Recordó que en 2014 Uruguay firmó en la Celac una declaración que establece a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares.

“Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, finalizó la central sindical.

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