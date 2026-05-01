Los reclamos del PIT-CNT en el Acto 1° de Mayo: impuesto para el 1% más rico, advertencias al gobierno de Orsi y alerta por la "injerencia" de EEUU en la región

Este viernes, el PIT-CNT está llevó adelante su tradicional acto en la Plaza 1° de Mayo bajo el lema "1° de Mayo antiimperialista, por trabajo y salario, Uruguay es su gente".

El acto comenzó con un homenaje al músico Alfredo Zitarrosa , en el marco de los 90 años de su natalicio , seguido de la entrada de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que leyeron una proclama.

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Una de las primeras oratorias estuvo a cargo de Orlando Beltrán Minier representante de la Central de Trabajadores de Cuba.

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Las oratorias centrales comenzaron sobre las 11.30 y estuvieron a cargo del secretario general de la central sindical José Lorenzo López, la integrante del Secretariado Ejecutivo Nathalie Barbé (ATSS) y el vicepresidente de la central Javier Díaz (SUNCA).

Embed - ACTO 1º DE MAYO 2026. 9:00 Hs

En la apertura de los discursos, López hizo referencia a la situación mundial y a la guerra que actualmente tiene lugar en Medio Oriente, apoyándose en la tradición "internacionalista" de la central de trabajadores uruguaya.

"Estamos viviendo un momento complejo histórico a nivel mundial. Para el sindicalismo uruguayo hablar en términos internacionales no es un asunto de moda, es parte de su identidad. Somos internacionalistas de siempre, nos sentimos parte del mundo, nada de él no es ajenos y menos cuando la muerte y la guerra se quieren imponer", comenzó el dirigente.

El sindicalista consideró a la guerra como "una acción de la derecha a nivel internacional que predica el odio a los diferente, el rechazo de los inmigrantes y el insulto a quien no piensan como ellos".

Acto Día de los Trabajadores 2026 Joselo López

"Apoyan guerras imperialistas, que buscan el dominio y el robo de los recursos. Levantamos nuestra voz para denunciar esta lógica destructiva que responde a una crisis estructural del sistema capitalista mundial", aseguró, siguiendo luego con una radiografía de lo que consideró "el declive de Estados Unidos", cuya "decadencia" decanta en "lo que puede verse como una huida hacia adelante militarista".

López denunció el "ilegal ataque contra Irán" , y "en particular el genocidio y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino", así como también hizo referencia a la "injerencia de EEUU en América Latina", el bloque a Cuba y "la intervención en proceso electorales en Argentina, Honduras, las presiones en Brasil, Panamá o México".

"Nuestro país no está a salvo de este peligro. La historia del Uruguay ha sido la del antiimperialismo. Lo que está en juego hoy es la soberanía de nuestros estados, en su política interna y en su manejo de los recursos. Por eso desde esta tribuna llamamos al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país para unirse, para defender la vida, la paz, el derecho internacional, los valores de solidaridad e igualdad, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, contra la guerra y contra el agravio para quienes piensan diferente. Uruguay puede y debe ser un faro de diálogo en fomento de la paz y la democracia, un articulador de la región en su diversidad, para avanzar en la integración regional necesaria que nos permita incidir en el nuevo orden mundial y superar las limitaciones estructurales de la matriz productiva".

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Las críticas hacia el gobierno

Más tarde en su discurso, López centró su locución en el último año de gobierno, que consideró que no arrojó "las señales" que los trabajadores esperaban.

"Hemos atravesado un nuevo año de gobierno, que con su llegada había desarrollado muchas expectativas y renovado esperanzas. Sin embargo, creo que no descubro nada si digo que muchas de esas expectativas no se han colmado. Los trabajadores organizados y el pueblo necesitamos que aparezcan señales claras que nos permitan seguir soñando con el país que queremos."

López destacó "el alto nivel de acuerdo que se alcanzó" en los Consejos de Salarios a nivel privado y público, aunque consideró que en el segundo caso el planteo del gobierno fue "extremadamente conservador".

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"Si bien hemos destacado que el actual presupuesto no fue uno de ajuste puro y duro, como pasó en el anterior, lo cierto es que el incremento fue muy magro para las expectativas que teníamos".

Para el dirigente Uruguay enfrenta además una situación "alarmante" respecto a las infancias, vulnerabilidad social, inseguridad en centros educativos y un problema grande de acceso a la vivienda propia para los trabajadores.

"Por eso cuando escuchamos que el ministro de Economía plantea en función del contexto internacional el impacto que eso puede generar en nuestro país, y no descarta que la rendición de cuentas vaya por el lado del ajuste o la reducción de gasto, nos ponemos en alerta. Esas apreciaciones nos preocupan mucho. Y ya que tenemos acá a parte de quienes manejan la economía presente, decimos que nos preocupa y nos va a tener movilizados para que esa idea no prospere y se cumpla lo prometido."

Uno de los ejes temáticos que el dirigente había adelantado en la previa fue el de la implementación de un impuesto de 1% al 1% más rico de manera de paliar la pobreza infantil, tema que retomó a continuación en su discurso, y que lamentó que haya sido desestimado por el gobierno.

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"Fue una propuesta que se presentó después de un estudio que se podrá compartir o no, pero que tiene la rigurosidad técnica calificada y tiene una dirección concreta que es abatir la pobreza infantil. Esta es una causa que no admite la menor demora. En estos días nos hemos enterado que los números expresan en términos relativos que quienes tienen más, menos pagan. Lo que nos hace pensar que el gobierno no debe amputarse la posibilidad de analizar mecanismos que le permitan avanzar en una reforma tributaria más justa, con más equidad y menos privilegios".

López cerró su discurso haciendo referencia a la seguridad social, a los logros en esa materia y a la situación de las AFAPS, así como la necesidad de discutir la como está sucediendo en algunos países del mundo, y también tocó los temas de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el caso de la informalidad en la que trabajan muchos inmigrantes en Uruguay.

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Vicepresidente del PIT-CNT denunció que representante de la central fue "secuestrado" por Israel cuando se dirigía Gaza en la Flotilla Sumud

El vicepresidente del PIT-CNT Javier Díaz denunció que uno de los representantes de la central sindical fue "secuestrado" por el gobierno de Israel cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza por el mar Mediterráneo en la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria.

Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT

Dos hitos que forjaron la identidad de clase (...) mártires de Chicago.

60 años de lo que consideramos nuestra mayor victoria estratégica, el nacimiento de nuestra CNT en 1966.

La situación mundial tiene que ver con una crisis del capitalismo, es eco, financiera y ambiental.

USA e Israel vuelven a colocar a Medio Oriente como escenario de confrontación. Condenamos enérgicamente los ataques militares que constituyen un nuevo acto de agresión imperialista que viola todo el derecho internacional. Son una política sistematizada impulsada por el régimen de DT...

Hoy nos despertamos con el aumento del precio de los combustibles, sino fuera porque tenemos empresas públicas y refinerías propias, seguramente las consecuencias hubieran sido peor.

Condena por parte del genocidio del gobierno de ultra derecha de Israel al pueblo de Palestina y exigimos una paz duradera basada en la solución de dos Estados. Reclamamos la liberación de nuestros compatriotas que incluyen un representante del PIT-CNT que fue secuestrado por las fuerzas represoras del gobierno de Israel, navegando en la flotilla Sumud rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario.

Condenar el bloqueo y las amenazas hacia la hermana República de Cuba, que viene hace más de seis décadas soportando un bloqueo criminal y financiero, situación sin precedentes en la historia moderna. Actualmente se ve recrudecida por el bloque absoluto del combustible.

La Cancillería ha venido siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del PIT-CNT y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla.

Asimismo, se ha venido coordinando internamente con las Embajadas de la República en Israel y Grecia.

La información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud.

Se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025.