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El "Google Maps" de la prehistoria: permite descubrir como era tu casa hace 320 millones de años

La herramienta, llamada paleolatitude.org, se basa en el Modelo de Paleogeografía de Utrecht, que reconstruye el movimiento de las placas tectónicas desde la época del supercontinente Pangea.

1 de mayo de 2026 12:22 hs
MAPA

Un equipo internacional de científicos, liderado por el profesor de tectónica global y paleogeografía en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, Douwe van Hinsbergen, desarrolló un sitio web que permite introducir cualquier ubicación del mundo y ver cómo cambió su latitud durante los últimos 320 millones de años.

La herramienta, llamada Paleolatitude, se basa en el Modelo de Paleogeografía de Utrecht, que reconstruye el movimiento de las placas tectónicas desde la época del supercontinente Pangea.

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Paleolatitude.org

Paleolatitude.org

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“Nos llevó 10 años y mucho trabajo técnico lograrlo”, explicó van Hinsbergen a Gizmodo. Su objetivo es que el sitio sea accesible a nivel general, despertando así el interés por la paleogeografía.

¿Cómo usar el "Google Maps" de la prehistoria para buscar el terreno de tu casa hace 320 millones de años?

Una vez que se ingresa la ubicación en Paleolatitude.org, aparece un gráfico en el lado izquierdo de la pantalla que muestra los cambios de latitud (en el eje vertical) a lo largo de millones de años (indicados como “edad (Ma)” en el eje horizontal). Siguiendo la línea azul, se puede vislumbrar cómo ese punto se desplazó hacia el norte o el sur a lo largo del tiempo.

Esta herramienta se configura especialmente útil para los paleoclimatólogos, científicos que reconstruyen los climas antiguos de la Tierra. El propio equipo de Utrecht estudia formaciones de hace 245 millones de años en los Países Bajos que apuntan a un clima parecido al del golfo Pérsico actual, con áreas desérticas junto a mares tropicales.

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Paleolatitude.org

Paleolatitude.org

El mapa interactivo abre además nuevas posibilidades para la paleontología. Al cruzar fósiles, latitudes antiguas y cinturones climáticos, los investigadores podrían identificar qué zonas se volvieron inhabitables tras extinciones masivas y cuáles actuaron como refugio para determinadas especies.

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