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VIDEO | Un "bólido" iluminó el cielo de Argentina y Uruguay, ¿qué se sabe del fenómeno?

Conforme a los reportes en redes sociales, el fenómeno tuvo lugar pasada las 23:30 hrs, con mayor visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires y Montevideo.

28 de abril de 2026 7:44 hs
BÓLIDO EN ARGENTINA Y URUGUAY

El cielo de Argentina y Uruguay registró el lunes el paso de un "bólido" que iluminó por segundos parte de la región rioplatense.

Conforme a los reportes en redes sociales, el fenómeno tuvo lugar pasada las 23:30 hrs, con mayor visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, Montevideo y zonas linderas.

Bólido en Argentina y Uruguay

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Bólido en Argentina y Uruguay
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Percibido como una “bola de fuego” que avanzó rápidamente por el cielo nocturno y se desvaneció en pocos segundos, este tipo de eventos se distingue por su gran luminosidad, capaz de iluminar amplias zonas incluso en entornos urbanos. En algunos casos, pueden observarse fragmentaciones o destellos adicionales durante su recorrido.

¿Qué es un "bólido"?

Los "bólidos" son una categoría particular de meteoros que se caracterizan por su brillo excepcional. Se originan cuando un meteoroide, es decir, un fragmento de roca o metal proveniente del espacio, entra en la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 40.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire provoca un aumento extremo de temperatura, lo que genera la incandescencia visible desde la superficie.

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A diferencia de otros meteoros más pequeños, los "bólidos" pueden fragmentarse durante su recorrido e incluso producir explosiones en el aire, conocidas como estallidos sónicos. En algunos casos, partes del objeto logran sobrevivir al ingreso y alcanzan el suelo, convirtiéndose en meteoritos. Sin embargo, la mayoría se desintegra antes de llegar a la superficie.

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