Video: el momento en el que un policía fue baleado por la espalda y rapiñado en Nuevo Ellauri

Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que un policía fue atacado por la espalda, baleado y rapiñado este lunes al mediodía en el barrio Nuevo Ellauri , en Montevideo.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad de la zona y divulgadas en primera instancia por el periodista de Telemundo, Emiliano Wigman, captan cuando el funcionario camina por la vía pública y es sorprendido por delincuentes que se desplazaban en una moto . En la grabación se observa cómo uno de los atacantes desciende del vehículo y se aproxima por detrás antes de efectuar los disparos.

El hecho ocurrió a una cuadra de la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín. La víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) , se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptada por los delincuentes.

#AHORA Así fue la rapiña al policía que balearon para robarle el arma reglamentaria en Nuevo Ellauri el lunes al mediodía. El delincuente llegó por la espalda y comenzó a dispararle antes que llegase a desenfundar el arma. Hay un adolescente de 17 años y un hombre de 20 a… pic.twitter.com/aIv4mdgwSL

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Los atacantes actuaron sin mediar palabra . En ese contexto, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le robaron el arma de reglamento que llevaba consigo. Según informó en ese entonces Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador con fuentes del caso, el policía recibió tres impactos de bala .

Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo.

Tras el ataque, el funcionario fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Policial. De acuerdo con la información oficial, permanece fuera de peligro.

Luego de concretar la rapiña, los delincuentes escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos huyó en la motocicleta utilizada durante el ataque, mientras que el otro se alejó corriendo.

La Policía trabaja en el análisis de las imágenes de videovigilancia y en otras evidencias recolectadas para identificar y localizar a los responsables.