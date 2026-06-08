Un policía sufrió una rapiña en Nuevo Ellauri: delincuentes le robaron el arma tras dispararle tres veces

Un policía que se encontraba uniformado fue baleado y rapiñado este lunes al mediodía en el barrio Nuevo Ellauri , según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

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El hecho ocurrió a una cuadra de la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

La víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se estaba dirigiendo al trabajo cuando fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en una moto .

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De acuerdo con la información primaria, los atacantes actuaron sin mediar palabra . En ese contexto, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le sustrajeron el arma que llevaba.

Según informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes del caso, el policía recibió tres impactos de bala en el cuerpo.

Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo.

Tras el ataque, el funcionario fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Policial. El oficial se encuentra, hasta ahora, fuera de peligro.

Luego de concretar la rapiña, los delincuentes escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos huyó en la motocicleta utilizada durante el ataque, mientras que el otro lo hizo corriendo.

La Policía trabaja para identificar y detener a los responsables, así como recuperar el arma robada al funcionario.