Policía de Rocha detuvo a un delincuente brasileño de 45 años que estaba requerido por Interpol

La Policía de Rocha detuvo en las últimas horas a un brasileño de 45 años que se encontraba requerido por Interpol , informó la Jefatura del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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De acuerdo con la información oficial, el delincuente fue detenido en horas de la madrugada del miércoles en el marco de un operativo por contrabando en la zona del Chuy .

En ese lugar, oficiales policiales avistaron una camioneta Mazda E-2200 que "circulaba en actitud sospechosa" .

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Producto de esto, los efectivos decidieron detener el vehículo para su control sobre la calle de avenida Brasil .

La camioneta era conducida por un uruguayo de 32 años, poseedor de antecedentes penales, y se encontraba en ella como acompañante un brasileño de 45 años.

Los delincuentes transportaban "mercadería de origen brasileño", por lo que fueron escoltados hacia la seccional local para "aclarar la situación".

Allí, mientras revisaban la documentación de los hombres, la Policía descubrió "diversas inconsistencias en la documentación del ciudadano extranjero".

"Tras realizar coordinaciones con personal de policía brasileña, así como intercambio de información, se pudo establecer que se trataba de Jacques Fernando Menezes Rosso, quien se encontraba requerido por Interpol", informaron.

En este marco, el hombre de 45 años fue dejado a "disposición de Interpol", que "proseguirá con las acciones pertinentes".

En cuanto a la mercadería, desde la Jefatura local revelaron que se incautaron varias bolsas con vegetales, 30 fundas de cerveza, 45 fundas de distintos refrescos y 4 cajas de vino, valuadas en más de $ 88 mil. Además, de los detenidos confiscaron más de $ 22 mil, U$S 316 y un celular.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el brasileño ya había sido detenido en Rocha en febrero de 2021.