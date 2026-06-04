Más de 100 disparos, una persecución y un detenido: así fue el operativo policial de esta madrugada en Marconi

Un operativo policial en el barrio Marconi terminó en la noche de este jueves con un detenido armado tras un intenso intercambio de disparos entre efectivos de la Guardia Republicana y delincuentes.

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Según información primaria a la que accedió El Observador en base a un efectivo de la fuerza que participó del operativo, sobre las 20:00 se registraron más de un centenar de disparos en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar no encontraron personas heridas y los involucrados ya se habían retirado.

A partir de una alerta del sistema ShotSpotter, personal de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y del Grupo de Intervención de la Republicana desplegó un operativo en distintos pasajes del barrio para intentar identificar a los responsables de los disparos.

Durante las recorridas, los policías detectaron movimientos que hacían prever un nuevo enfrentamiento armado y coordinaron un despliegue en puntos estratégicos. Minutos más tarde, al intentar interceptar a los sospechosos, se produjo un intercambio de disparos. "Entre tiros y corridas dio para agarrar a uno con la Glock 21 calibre .45 modificada para régimen automático y cargador extendido con capacidad para 30 municiones", dijo el uniformado a El Observador.