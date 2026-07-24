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"Se ve que se apuró": investigan la muerte de un hombre durante un forcejeo con la Policía en Paso de los Toros

El jefe de Policía de Tacuarembó dijo a El Observador que, en principio, se trató de un accidente, aunque la investigación determinará cómo ocurrió el hecho

24 de julio de 2026 12:00 hs
El arma reglamentaria de un policía

El arma reglamentaria de un policía

Foto: Leonardo Carreño.

La Fiscalía investiga la muerte de un hombre de 30 años que recibió un disparo en el cuello durante un procedimiento policial realizado en la tarde del jueves en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

Según informó en primera instancia el periodista Marcos Pereira, de Radio Tacuarembó, el hecho ocurrió sobre las 16:00, cuando efectivos policiales localizaron al hombre e intentaron detenerlo.

De acuerdo con la información primaria de la investigación, el sospechoso se resistió al arresto, lo que derivó en un forcejeo con los policías. Durante la refriega, uno de los efectivos quedó trabado en una lucha cuerpo a cuerpo con el hombre.

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En esas circunstancias, y por causas que aún son materia de investigación, se disparó el arma de reglamento del policía. El proyectil impactó en el cuello del hombre, que murió como consecuencia de la herida.

Era buscado por una serie de hurtos

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, dijo este viernes a El Observador que el fallecido era buscado desde hacía unos diez días por una serie de hurtos cometidos en Paso de los Toros.

Según explicó, la Policía le atribuía unos 20 robos y la sucesión de delitos había generado malestar y creciente preocupación entre los vecinos. Pereira señaló que la Policía recibió información sobre el lugar donde se encontraba el sospechoso y un efectivo de 24 años, con cuatro años de servicio, inició la persecución.

"El gurí llegó solo a agarrarlo porque la camioneta quedaba para atrás", relató. Según indicó, el policía alcanzó al hombre cerca de un alambrado y un zanjón, donde ambos comenzaron a forcejear.

"En principio fue un accidente"

Pereira sostuvo que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el disparo se produjo durante esa lucha cuerpo a cuerpo. "Fue así, en principio fue un accidente", afirmó el jefe de Policía, aunque aclaró que será la investigación judicial la que determine exactamente cómo ocurrió el hecho.

El jerarca agregó que, según la versión del efectivo, el arma reglamentaria ya estaba fuera de la funda cuando ambos comenzaron a luchar y fue en esas circunstancias que se efectuó el disparo. También confirmó que no se encontró ningún arma en poder del fallecido.

Pereira señaló además que una de las cuestiones que deberá analizar la investigación administrativa es si el efectivo actuó con exceso de premura al intentar detener al sospechoso sin esperar el apoyo del resto del personal. "Se ve que se apuró", dijo el jerarca, quien aclaró que ese aspecto deberá ser determinado por las actuaciones administrativas y judiciales.

El policía permanece detenido

El jefe de Policía informó que el efectivo permanece detenido mientras avanza la investigación y que el jueves por la noche se encontraba "en shock" por lo ocurrido.

"Vamos a apoyar al policía, pero la Justicia va a trabajar tranquila y él va a tener su defensa", sostuvo Pereira. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada, que procura reconstruir la mecánica del hecho y establecer si el disparo fue accidental durante el forcejeo o si existieron otros factores vinculados al uso de la fuerza.

Como parte de las actuaciones, este viernes está prevista una audiencia en la que se analizarán las declaraciones de testigos, las pericias balísticas realizadas por Policía Científica y los informes forenses correspondientes.

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