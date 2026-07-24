Así fue el allanamiento en el que incautaron casi cinco kilos de éxtasis valuados en más de $ 4,5 millones en Las Piedras

La Policía de Canelones incautó casi cinco kilos de éxtasis , con un valor estimado de más de $ 4,5 millones , durante un allanamiento realizado este jueves en la ciudad de Las Piedras , en el marco de la investigación por una rapiña a un comercio.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Seccional 21ª de la Jefatura Operacional I, que lograron identificar al presunto autor del robo tras analizar las cámaras de videovigilancia de la zona.

A partir de esa investigación, los policías ubicaron el domicilio del sospechoso y obtuvieron información que indicaba una posible vinculación del lugar con el almacenamiento de estupefacientes.

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Con esos elementos, la Fiscalía de 1º Turno de Las Piedras solicitó una orden de allanamiento y detención, que fue autorizada por la Justicia.

Dos detenidos y droga sintética

Durante el operativo fueron detenidos un hombre de 22 años, con antecedentes penales, y una mujer de 19 años, sin antecedentes.

Además, la Policía incautó tres teléfonos celulares, otros elementos de interés para la investigación de la rapiña y cuatro ladrillos de una sustancia prensada de color rosado.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó la prueba de campo, que confirmó que la sustancia era éxtasis.

La droga podría comercializarse en forma de pastillas

La droga incautada pesó 4 kilos con 731 gramos. Según estimó la Policía, esa cantidad, una vez fraccionada para su comercialización en forma de pastillas en el mercado ilegal, tiene un valor aproximado de $ 4,5 millones.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación.