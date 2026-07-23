Llamado laboral de UTE para 32 administrativos: pide liceo completo y ofrece sueldo de hasta $ 83.212

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) oficializó la apertura de un llamado laboral para incorporar a 32 personas en tareas administrativas. El concurso público, difundido a través del portal Uruguay Concursa, tiene como prioridad cubrir vacantes principalmente en el departamento de Montevideo, donde contratará a 24 personas, con exigencias educativas generales de nivel secundario.

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La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en desempeñarse en el sector público en áreas de gestión, soporte comercial, apoyo contable y atención a usuarios.

Requisitos Excluyentes Ciudadanía : Ser ciudadano natural o legal en los términos establecidos por la Constitución de la República.

: Ser ciudadano natural o legal en los términos establecidos por la Constitución de la República. Formación educativa : Poseer Bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente finalizado de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP - UTU).

: Poseer Bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente finalizado de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP - UTU). Documentación : Contar con Cédula de Identidad y Credencial Cívica vigentes al momento del registro.

: Contar con Cédula de Identidad y Credencial Cívica vigentes al momento del registro. Cupos especiales: La selección aplicará las reservas de puestos según las normas de acción afirmativa para personas con discapacidad (Ley N.º 18.651), afrodescendientes (Ley N.º 19.122) y personas trans (Ley N.º 19.684). Condiciones del cargo Distribución geográfica : De las 32 vacantes totales, 24 puestos se destinarán al departamento de Montevideo, mientras que las restantes plazas se distribuirán en Maldonado (2), San José (2), Mercedes (1), Palmar (1), Rocha (1) y Treinta y Tres (1).

: De las 32 vacantes totales, 24 puestos se destinarán al departamento de Montevideo, mientras que las restantes plazas se distribuirán en Maldonado (2), San José (2), Mercedes (1), Palmar (1), Rocha (1) y Treinta y Tres (1). Residencia : Las personas contratadas deberán residir en la localidad donde desempeñarán sus funciones o dentro de un radio no mayor a 30 kilómetros de la dependencia de trabajo asignada.

: Las personas contratadas deberán residir en la localidad donde desempeñarán sus funciones o dentro de un radio no mayor a 30 kilómetros de la dependencia de trabajo asignada. Tareas a desarrollar : Apoyo operativo en la gestión documental, procesamiento de datos comerciales y contables, archivo, elaboración de informes y atención de consultas de usuarios internos y externos.

: Apoyo operativo en la gestión documental, procesamiento de datos comerciales y contables, archivo, elaboración de informes y atención de consultas de usuarios internos y externos. Modalidad de concurso: El proceso de selección se realizará bajo la modalidad de oposición y méritos. Cuál es el sueldo que ofrece el llamado y qué compensaciones prevé El cargo corresponde al grado 11, nivel 1, con un ingreso nominal de $ 56.325,21 a valores de 2026.

Además, el llamado prevé una compensación de $ 26.887 por desplazamiento a la Central de Generación Palmar. Sin embargo, UTE aclara que ese adicional estará sujeto a la disponibilidad de cupos, al puesto que efectivamente se cubra y a la realización de la tarea, por lo que no todos los funcionarios seleccionados necesariamente lo percibirán.