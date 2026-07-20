Llamado laboral de AFE con sueldo de más de $ 100 mil: requisitos, cómo postularse y hasta cuándo hay tiempo

La Administración de Ferrocarriles del Estado ( AFE ) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado que se desempeñe como técnico profesional en la Asesoría Jurídico Notarial del organismo.

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El cargo tendrá una remuneración nominal mensual de $100.780,18 y una carga horaria de 40 horas semanales efectivas . El trabajo se desarrollará en Montevideo, aunque la persona seleccionada deberá tener disponibilidad para trasladarse a distintos puntos del país.

La contratación será bajo la modalidad de Contrato de Función Pública , con un período inicial de seis meses a prueba. Una vez finalizado ese plazo, la jerarquía correspondiente elaborará un informe de actuación para resolver la continuidad del funcionario.

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El salario se compone de un básico de $78.024,40 y otros $22.755,78 correspondientes a retribuciones fijas. Además, la remuneración se ajustará de acuerdo con los aumentos generales que se otorguen a los funcionarios de AFE y contará con los beneficios sociales previstos por la normativa.

Cuáles serán las tareas del abogado contratado por AFE

La persona seleccionada deberá brindar asesoramiento jurídico al organismo y realizar tareas de alta complejidad y responsabilidad técnica bajo la supervisión directa del asesor letrado jefe.

Entre las principales funciones previstas en el llamado se encuentran:

La instrucción de sumarios administrativos y la gestión de accidentes.

Las tareas de procuración y representación legal de AFE.

La elaboración de asesorías y respuestas a consultas jurídicas internas.

Otras tareas vinculadas con el ejercicio de la profesión que le sean encomendadas.

Cuando el trabajo requiera cumplir comisiones de servicio fuera de Montevideo, se abonarán los estipendios correspondientes. Sin embargo, el cargo no incluye viáticos permanentes de locomoción ni vivienda.

Requisitos para postularse al llamado de AFE

Los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones excluyentes:

Contar con título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales expedido por la Universidad de la República o por una institución privada habilitada.

Estar habilitado ante la Suprema Corte de Justicia y acreditar al menos tres años de ejercicio profesional al cierre del período de inscripción.

Ser ciudadano natural o legal con un mínimo de tres años de ejercicio.

Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Tener menos de 50 años al cierre del llamado.

Presentar cédula de identidad vigente y credencial cívica.

Haber realizado el juramento de fidelidad a la bandera nacional.

El proceso de selección incluirá una evaluación de méritos en la que se tendrán en cuenta la escolaridad, los estudios de posgrado, la experiencia docente universitaria, las publicaciones relacionadas con la función y los antecedentes laborales.

También se realizará una prueba escrita de múltiple opción sobre normativa administrativa y el estatuto del funcionario de AFE, además de una evaluación psicotécnica y una entrevista personal.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo

Las inscripciones estarán abiertas desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto de 2026 y deberán realizarse exclusivamente por vía digital a través del sitio web oficial de AFE.

Durante la postulación será necesario adjuntar:

Cédula de identidad.

Credencial cívica.

Carné de abogado expedido por el Poder Judicial.

Certificado de escolaridad detallado.

En caso de que se presenten más de 30 personas, se realizará un sorteo ante escribano público para seleccionar a 25 postulantes, que serán quienes continúen en las etapas de prueba y entrevista.