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Llamado laboral del Ministerio del Interior para 223 operadores penitenciarios con sueldo de casi $ 64 mil: los requisitos

Las inscripciones para este llamado laboral estarán habilitadas desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 26 de agosto

16 de julio de 2026 8:47 hs
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Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Ministerio del Interior abrirá un llamado para cubrir 223 vacantes de operador penitenciario en unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de todo el país. El concurso ofrece un sueldo base nominal de $ 63.927,62 por una carga de 40 horas semanales y permitirá conformar una lista de prelación.

Los cargos corresponden al Escalafón S Penitenciario, como Operador Penitenciario I, Grado 1, y estarán distribuidos entre Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y Florida.

Según las bases del llamado, quienes resulten seleccionados tendrán entre sus funciones asegurar el cumplimiento del régimen interno de las unidades penitenciarias, de acuerdo con los protocolos institucionales y en el marco de la protección de los derechos humanos.

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Cuáles son los requisitos para postularse

Para participar del llamado será necesario:

  • Haber aprobado el ciclo básico de Educación Secundaria o su equivalente en UTU.
  • Residir en el departamento o zona por la que se postula.
  • No registrar antecedentes penales ni anotaciones policiales incompatibles con el ejercicio de la función.

Qué tareas deberán cumplir los operadores penitenciarios

Entre las principales responsabilidades del cargo se encuentran el relacionamiento directo con las personas privadas de libertad, garantizar la seguridad durante los procedimientos, realizar tareas de orientación y acompañamiento en programas socioeducativos y colaborar con el funcionamiento cotidiano de las unidades.

También deberán efectuar conteos, controles, apertura y cierre de sectores, habitaciones y celdas, llevar los libros de novedades, acompañar a los internos durante sus actividades, asistir al personal técnico en los procesos socioeducativos y prevenir situaciones que puedan alterar el normal funcionamiento del establecimiento, en coordinación con el personal policial.

Cómo inscribirse

Las inscripciones estarán habilitadas desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 26 de agosto de 2026 y se realizarán exclusivamente de forma online a través de este formulario disponible en el sitio web del Ministerio del Interior.

Cada postulante deberá optar por una única zona o departamento para desempeñar funciones. Podrá elegir la Zona Metropolitana —que comprende Montevideo, Canelones y San José— o cualquiera de los departamentos del interior.

El Ministerio del Interior informó que todas las novedades y comunicaciones del proceso de selección se publicarán en su portal oficial. Además, los interesados podrán realizar consultas a través del correo [email protected] o del teléfono 2030 9017.

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