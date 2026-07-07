UTEC abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 63 mil por 20 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente encargado del área de proyectos que trabajará en el Instituto Tecnológico Regional Oeste , en Fray Bentos , con una remuneración nominal de $ 63.175 por 20 horas semanales .

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La persona seleccionada deberá desarrollar actividades enfocadas en el fortalecimiento de la escritura como habilidad técnica y herramienta de comunicación para los estudiantes.

Además, tendrá entre sus responsabilidades:

Según las bases, quien resulte seleccionado deberá radicarse en Fray Bentos o localidades cercanas y contar con disponibilidad para realizar viajes dentro del país.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser egresado de formación docente en idioma español, Licenciatura en Educación o formación equivalente vinculada al área del llamado.

vinculada al área del llamado. Acreditar al menos dos años de experiencia docente en educación terciaria o contar con una especialización equivalente de nivel de maestría.

en educación terciaria o contar con una especialización equivalente de nivel de maestría. Tener un año o más de experiencia profesional en el área de conocimiento correspondiente.

La postulación deberá incluir el título y la documentación que acredite la formación y la experiencia exigidas.

Cómo postularse

Las inscripciones se realizan a través de este enlace del sitio web de UTEC, donde los aspirantes deberán completar su currículum, adjuntar la propuesta de abordaje académico, el título y la documentación respaldatoria.

El llamado corresponde a la referencia "ILOG SO 1/26" y recibirá postulaciones hasta el 19 de julio de 2026, a las 23:59.

Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a [email protected].