UTEC abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 63 mil por 20 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente encargado del área de proyectos que trabajará en el Instituto Tecnológico Regional Oeste, en Fray Bentos, con una remuneración nominal de $ 63.175 por 20 horas semanales.
¿Cuál será la tarea?
La persona seleccionada deberá desarrollar actividades enfocadas en el fortalecimiento de la escritura como habilidad técnica y herramienta de comunicación para los estudiantes.
Además, tendrá entre sus responsabilidades:
- Dictar clases presenciales y a distancia.
- Participar en la planificación académica y en la evaluación de los planes de estudio.
- Guiar y supervisar a docentes que se inician en la institución.
- Desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa.
- Sistematizar buenas prácticas docentes.
- Fortalecer el vínculo de la carrera con actores del sector productivo, académico y social.
Según las bases, quien resulte seleccionado deberá radicarse en Fray Bentos o localidades cercanas y contar con disponibilidad para realizar viajes dentro del país.
Requisitos para postularse
Los interesados deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:
- Ser egresado de formación docente en idioma español, Licenciatura en Educación o formación equivalente vinculada al área del llamado.
- Acreditar al menos dos años de experiencia docente en educación terciaria o contar con una especialización equivalente de nivel de maestría.
- Tener un año o más de experiencia profesional en el área de conocimiento correspondiente.
La postulación deberá incluir el título y la documentación que acredite la formación y la experiencia exigidas.
Cómo postularse
Las inscripciones se realizan a través de este enlace del sitio web de UTEC, donde los aspirantes deberán completar su currículum, adjuntar la propuesta de abordaje académico, el título y la documentación respaldatoria.
El llamado corresponde a la referencia "ILOG SO 1/26" y recibirá postulaciones hasta el 19 de julio de 2026, a las 23:59.
Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a [email protected].