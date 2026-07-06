"Doble discurso", "otro gol en contra" y "vergüenza": las reacciones de la oposición tras informe sobre deudas de Orsi

Políticos de la oposición cuestionaron al presidente de la República, Yamandú Orsi , luego de que en las últimas horas se conociera a nivel público que el mandatario registraba una casa con deuda del Impuesto de Primaria y otra vivienda vinculada a su familia que presenta obras que aún no figuran actualizadas en la documentación de Catastro .

Desde el entorno del mandatario, según informó Informativo Carve y confirmó El Observador con fuentes del gobierno, señalaron que la deuda fue abonada recientemente y que la actualización ante Catastro se encuentra en trámite .

Esta situación despertó rápidamente las críticas de la oposición. En conferencia de prensa, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , habló del tema y dijo que la situación le da "mucha vergüenza" .

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"En el caso de que fuera cierto, es otro hecho bochornoso más. Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país. Cuando es el primer ciudadano, tiene más obligaciones que derechos y tiene que dar el ejemplo. Tiene que darlo en lo político, en lo ético y en el cuidado institucional. Y este tipo de cosas dan por tierra todo esto. No se está cuidando la institucionalidad ", comenzó diciendo.

"¿Quién no la está cuidando? En primer lugar, el presidente. Por eso, el directorio le va a pedir a la bancada parlamentaria que haga los pedidos de informes correspondientes a diferentes organismos para saber si esto es cierto y cuál es la gravedad del hecho", añadió.

Tras esto, señaló que el monto de la deuda no era "importante" y cuestionó que, tras decir en campaña que no iba a "subir los impuestos", lo hizo y además no pagó.

"No solo impone impuestos, sino además los impuestos después no los paga y es presidente de la República, me preocupa mucho más, me da mucha vergüenza", sostuvo.

Para cerrar, llamó a Orsi a dar "explicaciones" y afirmó que "estamos viendo una situación bien compleja con el peor gobierno del 85 para acá".

En redes sociales, por su parte, uno de los primeros en cuestionar el accionar del presidente fue el senador del Partido Nacional, Javier García.

"Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso", expresó en referencia a un posteo de Orsi en 2021 donde cuestionó al Óscar Andrade por no haber regularizado una construcción en San Luis.

"El gobierno, la casa y la camioneta, todo con la misma desprolijidad", agregó para cerrar el político en su cuenta de X.

Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso.

El gobierno, la casa y la camioneta, todo la misma desprolijidad. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 6, 2026

En filas blancas también opinó del tema el senador Sebastián Da Silva, quien aseguró que se ve al "peor Frente Amplio de la historia".

"Estos ejemplos atrasan. Estas cosas solo hacen que el país reinicie un debate que solo aumenta las diferencias entre compatriotas. Otro gol en contra de un equipo que, sabiendo las reglas, se mata de la risa de las mismas", escribió.

El peor Frente Amplio de la historia.

Estos ejemplos atrasan . Estás cosas solo hace que el país reinicie un debate que solo aumentan las diferencias entre compatriotas . Otro gol en contra de un equipo que sabiendo las reglas se mata de la risa de las mismas. pic.twitter.com/2YOn9xYQl3 — Sebastian Da Silva (@camboue) July 6, 2026

Desde el Partido Colorado opinó sobre la situación el senador Robert Silva, que llamó a Orsi a dar una "explicación clara y transparente" de lo que pasó.

"El presidente de la República que no paga en fecha el impuesto dirigido a los niños de la educación pública, que amplía su residencia sin declarar y pagar los tributos del departamento que era intendente, debe dar una explicación clara y transparente", escribió.

"Sin rodeos, sin videítos guionados ni 'aclaraciones' a periodistas seleccionados. Está en juego la confianza del sistema político en su conjunto por los dobles discursos que quedan en evidencia", agregó.

El presidente de la República que no paga en fecha el impuesto dirigido a los niños de la educación pública, que amplía su residencia sin declarar y pagar los tributos del departamento que era intendente, debe dar una explicación clara y transparente. Sin rodeos, sin videitos… — Robert Silva (@RobertSilvaUy) July 6, 2026

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani señaló que el presidente "sigue acumulando explicaciones".

"El problema de hacer campaña con 'Que gobierne la honestidad' es que después hay que estar a la altura de ese compromiso", dijo.

El problema de hacer campaña con "Que gobierne la honestidad" es que después hay que estar a la altura de ese compromiso. Mientras tanto, el Presidente sigue acumulando explicaciones. — (@FelipeSchipani) July 6, 2026

El también diputado colorado Carlos Rydström, señaló por su parte que la situación deja "otro capítulo más", donde el Estado está "al servicio de los dirigentes del MPP y nunca al revés".

"Cairo, Arim y ahora Orsi… Esto confirma que creen que la justicia social la tienen que pagar 'otros', y ellos son intocables. ¿Primero la gente?", cuestionó.

Otro capítulo más, el Estado al servicio de los dirigentes del MPP y nunca al revés.



Cairo, Arim y ahora Orsi…



Esto confirma que creen que la justicia social la tienen que pagar "otros", y ellos son intocables.

¿Primero la gente? https://t.co/FpE6f2BVGg — Carlos Rydström (@CarlosRydstrom) July 6, 2026

Luego se manifestó el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien escribió: "La confianza en las instituciones se construye con el ejemplo. Y cuando se acumulan episodios que generan dudas en la ciudadanía, la responsabilidad política es del presidente Yamandú Orsi".

"La regularización no puede aparecer, como en este caso y el de la camioneta de lujo, solo después de una investigación periodística; debe ser una conducta permanente", añadió.

Finalmente, sostuvo que a su entender el país necesita "recuperar la confianza" y no "seguir alimentando el descreimiento" en la política.

La confianza en las instituciones se construye con el ejemplo. Y cuando se acumulan episodios que generan dudas en la ciudadanía, la responsabilidad política es del presidente Yamandú Orsi. La regularización no puede aparecer, como en este caso y el de la camioneta de lujo, solo… https://t.co/TZl04qjP1b — Pedro Jisdonian (@pjisdonian) July 6, 2026

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, en un corto mensaje expresó: "¡VERGÜENZA!".

VERGÜENZA! — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) July 6, 2026

La polémica se suscitó luego de un informe del periodista Nicolás González Keusseian en Informativo Carve donde se divulgó que el presidente registraba una deuda vencida del Impuesto de Primaria y una vivienda vinculada a su familia que presenta obras que aún no figuran actualizadas.

La deuda de Primaria y una propiedad sin actualización en Catastro

Orsi cuenta actualmente con dos inmuebles linderos ubicados en Pine Park, en Salinas (Canelones), donde reside junto a su familia.

El primero de ellos fue adquirido en diciembre de 2010 Tras una partición de bienes realizada el 27 de febrero de 2025, pocos días antes de asumir la Presidencia, la vivienda quedó adjudicada a su esposa, Laura Alonsopérez.

La segunda casa, lindera a la anterior, fue comprada por Orsi en octubre de 2024 con fondos provenientes de una herencia familiar.

De acuerdo con la investigación del periodista Nicolás González Keusseian en Carve, la segunda propiedad registraba una deuda vencida del Impuesto de Primaria al momento de la consulta realizada por el consignado medio mediante el sistema de Servicios en Línea de la Dirección General Impositiva (DGI).

El consignado medio consultó a fuentes del equipo del mandatario y recibió la respuesta de Camilo Cejas, del entorno del presidente, quien aseguró que la situación ya había sido regularizada.

"Está regularizada. Siete mil y algo de pesos abonó", respondió. Ante la consulta sobre la fecha del pago, Cejas indicó que se realizó luego del contacto del medio: "A partir de tu mensaje, entró y pagó", dijo.

El segundo punto del informe refiere a la vivienda familiar adjudicada a Laura Alonsopérez. Según informó el consignado medio, en la cédula catastral vigente, el inmueble tiene declarados 198 metros cuadrados construidos, distribuidos entre vivienda principal, porche, cubierta, casilla, garaje y barbacoa.

La última declaración jurada presentada ante la Dirección Nacional de Catastro corresponde a 2008. Aunque ese documento estaba vigente cuando Orsi adquirió la propiedad en 2010, no registra modificaciones posteriores.

Informativo Carve señaló que imágenes satelitales de Google Earth muestran intervenciones realizadas entre 2018 y marzo de 2019 en el patio de la vivienda. Según las mediciones efectuadas por el medio, existirían aproximadamente 48 metros cuadrados de obras o mejoras que no figuran reflejados en la documentación catastral disponible.

Respecto de las obras, el entorno del mandatario sostuvo en conversación con el consignado medio que las intervenciones fueron declaradas ante otros organismos y que el trámite de actualización catastral está en proceso.