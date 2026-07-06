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"Va a regularizar y el trámite va a quedar saneado", dijo el intendente de Canelones sobre obras en casa de Orsi sin declarar en Catastro

El presidente hizo actualizaciones en su casa de Salinas que no fueron declaradas ante Catastro, aunque el trámite está en curso

6 de julio de 2026 18:47 hs
Yamandú Orsi y Francisco Legnani en el acto por le 215 aniversario de la Batalla de Las Piedras, en el Obelisco de la Ciudad de Las Piedras.&nbsp;

Yamandú Orsi y Francisco Legnani en el acto por le 215 aniversario de la Batalla de Las Piedras, en el Obelisco de la Ciudad de Las Piedras. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, aseguró que el presidente Yamandú Orsi "va a regularizar" la situación de su casa en Salinas ante Catastro y "el trámite va a quedar saneado".

Legnani dijo que habló este lunes con Orsi, luego de que Informativo Carve informara que el mandatario figuraba con deuda de Primaria por su casa en Salinas (el equivalente al año 2025 por $5.609 y que pagó luego de la consulta periodística) y que cuenta con obras que no están actualizadas ante Catastro. Esto último refiere a la instalación de una piscina y a la construcción de una especie de barbacoa, que —en caso de haber sido declaradas— modificarían el valor de la contribución que hoy paga el presidente.

Respecto a este último trámite, desde Presidencia señalaron que está en curso.

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Legnani dijo en Todo un tema de El Observador streaming que Orsi le detalló que consisten en obras "culminadas en 2024".

"De hecho, la inspección final de BPS fue en 2024 y estaba iniciando la regularización en Catastro. Eso ingresa por Catastro y luego pasa a la intendencia, donde efectivamente se regulariza y se comienza a abonar la contribución correspondiente", explicó el intendente canario, cercano a Orsi y de quien fue jefe de campaña en las pasadas elecciones.

Ante la consulta de si Orsi había cometido algún error en estos procesos, Legnani explicó que hay dos caminos ante la realización de obras en un predio. O se declara previamente, solicitando un permiso de construcción, o se regulariza luego, una vez terminada la obra.

El intendente canario apuntó que esto último es lo que sucede en la mayoría de los casos.

"Yamandú tiene un trámite iniciado ante la Intendencia de Canelones en 2008 con la adquisición de su vivienda, de 200 metros cuadrados de construcción. Y luego tiene esta ampliación que es la piscina y una construcción liviana tipo barbacoa de unos 40 metros, más o menos. Ahí, una vez culminada la obra presenta la regularización que es lo que está haciendo en estos momentos. O previamente se solicita el permiso de construcción que muchas veces por el caso de una piscina o construcción liviana se regulariza después. En general diría que en los casos de una piscina o una construcción liviana se regulariza después, una vez terminada la obra", sostuvo.

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