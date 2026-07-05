Préstamos sociales del BPS: quiénes pueden acceder, cuál es el monto máximo y cómo solicitarlos

Los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social ( BPS ) pueden acceder a préstamos sociales en efectivo , una línea de crédito que permite financiarse con cuotas descontadas directamente de la pasividad. Actualmente, el monto máximo que puede otorgarse es de $ 421.934 , equivalente a seis haberes mensuales nominales.

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El organismo también permite realizar el trámite de forma totalmente en línea, además de la modalidad presencial.

Los préstamos están dirigidos a quienes cobran prestaciones mensuales del BPS por alguno de los siguientes conceptos:

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El BPS presta hasta el equivalente a seis haberes mensuales nominales , con un tope de $ 421.934 .

Las cuotas no podrán superar el 40% del haber nominal, respetando además los límites establecidos por la normativa vigente y las retenciones legales que ya tenga el beneficiario.

En cuántas cuotas se puede pagar

Los préstamos pueden devolverse en:

6 cuotas.

12 cuotas.

18 cuotas.

24 cuotas.

Las tasas de interés vigentes son:

23,5% efectiva anual para préstamos a 6 cuotas.

para préstamos a 6 cuotas. 26,5% efectiva anual para préstamos a 12 cuotas.

para préstamos a 12 cuotas. 28% efectiva anual para préstamos a 18 y 24 cuotas.

Cuándo se puede renovar el préstamo

El préstamo podrá renovarse una vez cumplida una cantidad mínima de cuotas pagas:

3 cuotas en préstamos de 6.

5 cuotas en préstamos de 12.

8 cuotas en préstamos de 18.

10 cuotas en préstamos de 24.

El BPS ofrece dos modalidades de renovación:

Común , refinanciando un préstamo vigente.

, refinanciando un préstamo vigente. Múltiple, que permite unificar dos o más préstamos habilitados para renovación en uno solo.

Cómo solicitar un préstamo social del BPS

El trámite puede realizarse de dos maneras: