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Préstamos sociales del BPS: quiénes pueden acceder, cuál es el monto máximo y cómo solicitarlos

El BPS presta hasta el equivalente a seis haberes mensuales nominales

5 de julio de 2026 19:41 hs
Fachada del edificio del BPS
Fachada del edificio del BPS Leonardo Carreño

Los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) pueden acceder a préstamos sociales en efectivo, una línea de crédito que permite financiarse con cuotas descontadas directamente de la pasividad. Actualmente, el monto máximo que puede otorgarse es de $ 421.934, equivalente a seis haberes mensuales nominales.

El organismo también permite realizar el trámite de forma totalmente en línea, además de la modalidad presencial.

Quiénes pueden solicitar un préstamo del BPS

Los préstamos están dirigidos a quienes cobran prestaciones mensuales del BPS por alguno de los siguientes conceptos:

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  • Jubilaciones.
  • Pensiones por sobrevivencia.
  • Pensiones graciables.
  • Pensiones especiales reparatorias (Ley N.º 18.033).
  • Pensiones por vejez o invalidez.

Cuál es el monto máximo

El BPS presta hasta el equivalente a seis haberes mensuales nominales, con un tope de $ 421.934.

Las cuotas no podrán superar el 40% del haber nominal, respetando además los límites establecidos por la normativa vigente y las retenciones legales que ya tenga el beneficiario.

En cuántas cuotas se puede pagar

Los préstamos pueden devolverse en:

  • 6 cuotas.
  • 12 cuotas.
  • 18 cuotas.
  • 24 cuotas.

Las tasas de interés vigentes son:

  • 23,5% efectiva anual para préstamos a 6 cuotas.
  • 26,5% efectiva anual para préstamos a 12 cuotas.
  • 28% efectiva anual para préstamos a 18 y 24 cuotas.

Cuándo se puede renovar el préstamo

El préstamo podrá renovarse una vez cumplida una cantidad mínima de cuotas pagas:

  • 3 cuotas en préstamos de 6.
  • 5 cuotas en préstamos de 12.
  • 8 cuotas en préstamos de 18.
  • 10 cuotas en préstamos de 24.

El BPS ofrece dos modalidades de renovación:

  • Común, refinanciando un préstamo vigente.
  • Múltiple, que permite unificar dos o más préstamos habilitados para renovación en uno solo.

Cómo solicitar un préstamo social del BPS

El trámite puede realizarse de dos maneras:

  • Por internet, a través del servicio Gestionar mis préstamos, para quienes cuenten con Usuario Personal BPS. Desde allí es posible simular el préstamo, solicitarlo, renovarlo y consultar operaciones anteriores.
  • De forma presencial, concurriendo a una oficina del BPS con agenda previa o, en algunos casos, mediante representantes habilitados.

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