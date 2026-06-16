Más de un millón de beneficiarios del BPS ya tienen fecha de cobro: quiénes son los primeros del mes de julio

El Banco de Previsión Social (BPS) definió el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, que se abonará durante el mes de julio , y miles de beneficiarios ya pueden conocer cuándo tendrán disponible su dinero.

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Según informó el organismo, los primeros en cobrar serán quienes reciben sus prestaciones mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) , que tendrán acreditados los fondos desde el jueves 2 de julio.

El cronograma abarca a jubilados, pensionistas, beneficiarios de asignaciones familiares y otras prestaciones sociales , tanto en Montevideo como en el interior del país.

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Los pagos comenzarán el jueves 2 de julio para quienes tienen registrado el cobro mediante depósito bancario o dinero electrónico.

En estos casos, el dinero se acreditará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La misma fecha rige para los beneficiarios de Montevideo y del interior del país.

Cuándo cobran quienes retiran el dinero en redes de cobranza

Los beneficiarios que cobran a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos, podrán hacerlo desde el viernes 3 de julio y hasta el miércoles 22 de julio, según corresponda.

En el interior del país también se mantendrá ese mismo período para quienes utilizan las redes de cobranza habilitadas.

Fechas para el cobro presencial en oficinas del BPS

En Montevideo, quienes cobran directamente en las oficinas del BPS podrán hacerlo entre el 2 y el 22 de julio.

La fecha exacta dependerá del número de cédula de identidad de cada beneficiario, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el organismo.

Giras de pago en el interior

Para las localidades del interior donde el BPS realiza giras de pago, los operativos se desarrollarán entre el 3 y el 8 de julio.

Las fechas específicas varían según cada localidad y pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo.

Qué prestaciones incluye el calendario

El cronograma difundido por el BPS comprende el pago de:

Jubilaciones

Pensiones

Prestaciones para activos

Apoyo a la Inserción Laboral

Tarjeta AFAM Beneficio IVA

TuApp

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

El BPS recordó que los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro utilizando su número de cédula de identidad a través de las herramientas digitales disponibles en los canales oficiales.

Además, recomendó consultar únicamente información publicada por el organismo para evitar errores y prevenir posibles intentos de estafa vinculados al cobro de prestaciones.