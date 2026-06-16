"Súper El Niño" se fortalece más rápido de lo esperado y podría convertirse en uno de los más intensos de la historia, advierte Metsul

El fenómeno de El Niño 2026-2027 continúa fortaleciéndose a un ritmo que sorprende a los especialistas y ya muestra señales comparables a las observadas durante algunos de los episodios más intensos registrados en las últimas décadas.

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La advertencia fue realizada por el organismo meteorológico brasileño Metsul, que considera "muy probable" que el actual evento alcance la categoría de "Súper El Niño" durante los próximos meses , impulsado por un calentamiento acelerado de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Según el análisis, las temperaturas oceánicas registradas en junio de este año ya se acercan a las observadas durante los históricos eventos de 1997-1998 y 2015-2016 , considerados entre los más fuertes desde que existen registros modernos.

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Uno de los aspectos que más llama la atención de los meteorólogos es que el calentamiento actual parece estar avanzando más rápido que en los grandes episodios de El Niño de las últimas décadas.

En la región denominada Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, las aguas superficiales presentan una anomalía cercana a 2,7 °C por encima de lo normal.

El dato es prácticamente equivalente al observado en junio de 1997, cuando la anomalía alcanzaba los 2,8 °C, y supera claramente los registros de 2015 para la misma época del año.

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Pero los especialistas sostienen que la señal más relevante se encuentra en la región Niño 3.4, considerada la principal referencia internacional para medir la intensidad del fenómeno.

Allí, el calentamiento alcanza actualmente alrededor de 1,5 °C por encima del promedio histórico, una cifra superior a la registrada en junio de 1997 y 2015.

Para los expertos, esto indica que el calor oceánico ya se expandió a una amplia porción del Pacífico ecuatorial y no se limita únicamente a las aguas cercanas a Sudamérica.

Qué es un "Súper El Niño"

La denominación se utiliza para describir los eventos más intensos de El Niño, capaces de alterar significativamente los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.

Metsul sostiene que los indicadores oceánicos y atmosféricos observados actualmente muestran una evolución compatible con ese escenario.

Entre ellos destacan:

Fuertes vientos del oeste sobre el Pacífico ecuatorial

Acumulación de grandes volúmenes de calor bajo la superficie del océano

Posible formación de nuevas ondas Kelvin, que transportan agua cálida hacia el Pacífico central y oriental y suelen acelerar el fortalecimiento del fenómeno

Según las proyecciones, el fenómeno podría alcanzar condiciones de Súper El Niño entre julio y septiembre, mientras que el pico de intensidad ocurriría entre octubre y diciembre de este año.

Un fenómeno que se desarrolla en un planeta más cálido

Los meteorólogos advierten que existe un elemento adicional que diferencia al actual episodio respecto de los ocurridos décadas atrás.

El Niño se está desarrollando en un contexto de temperaturas globales récord, con océanos que ya presentan valores históricamente elevados debido al calentamiento global.

Por ese motivo, los especialistas consideran que no puede descartarse un fenómeno de intensidad extraordinaria entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

"No es posible afirmar si se batirán récords históricos, pero el fenómeno se está desarrollando en un planeta que ya presenta temperaturas globales sin precedentes", señala el informe.

Los meteorólogos sostienen que el período de mayor riesgo se concentraría entre el final del invierno y la primavera de este año, aunque también podrían registrarse eventos extremos durante el verano y el otoño de 2027.

De todos modos, aclaran que una eventual intensificación de El Niño no implica necesariamente la repetición de desastres como las históricas inundaciones registradas en el sur de Brasil durante mayo de 2024.

"La cuestión no es si habrá inundaciones, sino cuántas y de qué magnitud serán", advierte el informe, aunque subraya que la ocurrencia de grandes catástrofes depende de múltiples factores atmosféricos que solo pueden evaluarse con precisión en pronósticos de corto plazo.