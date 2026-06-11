El Niño ya está aquí: la advertencia de la NOAA sobre un fenómeno "muy fuerte" que podría marcar 2026 y 2027

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó este jueves el inicio oficial del fenómeno climático El Niño 2026-2027 , tras detectar condiciones oceánicas y atmosféricas consistentes con el desarrollo del evento en el océano Pacífico ecuatorial, según Metsul.

La agencia climática estadounidense señaló que durante el último mes se consolidó el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental , acompañado por cambios en los vientos, las lluvias y la nubosidad, características típicas del fenómeno .

Según la NOAA, los modelos climáticos internacionales indican que El Niño continuará fortaleciéndose en los próximos meses y existe una probabilidad del 63% de que alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027 .

El Niño ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos de la era moderna

Meteorólogo alertó por un invierno "intenso" y anticipó que en primavera "se complica" por El Niño "Godzilla"

De concretarse ese escenario, el episodio podría ubicarse entre los más intensos registrados desde que comenzaron las mediciones modernas, en 1950.

Qué es El Niño y por qué preocupa a los meteorólogos

El Niño es un fenómeno climático de gran escala que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan temperaturas superiores a lo normal durante varios meses.

Sin embargo, para que el fenómeno sea declarado oficialmente no basta con el calentamiento del océano. También es necesario que la atmósfera responda a ese cambio mediante modificaciones en la circulación de los vientos y en los patrones de precipitación, un proceso conocido como "acoplamiento océano-atmósfera". Según la NOAA, ese proceso ya se encuentra en marcha.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgz4dx1yeno El Niño tuvo una fase fuerte entre 1997 y 1998 y entre 2015 y 2016. BBC

La agencia indicó que grandes volúmenes de agua cálida que estaban acumulados en el Pacífico occidental comenzaron a desplazarse hacia las costas de Sudamérica, elevando rápidamente la temperatura del mar.

El calentamiento es especialmente marcado frente a Perú y Ecuador, donde incluso se observa un episodio de El Niño Costero, con zonas donde la temperatura del agua se ubica hasta ocho grados por encima de los valores habituales.

Riesgo de un "Super El Niño"

Los modelos climáticos analizados por distintos centros meteorológicos coinciden en que el evento podría intensificarse durante la segunda mitad del año y alcanzar niveles compatibles con lo que informalmente se conoce como un "Super El Niño".

Incluso, algunos escenarios proyectan que podría superar en intensidad a los históricos eventos de 1982-1983 y 1997-1998, considerados entre los más fuertes del último siglo.

Los especialistas aclaran, sin embargo, que todavía existe incertidumbre sobre cuál será la magnitud máxima que alcanzará el fenómeno.

Tradicionalmente, el pico de intensidad de El Niño suele registrarse hacia finales del año en que se desarrolla, generalmente entre octubre y diciembre.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgz4dx1yeno El Niño genera condiciones más favorables para la formación de huracanes intensos en el Pacífico. Getty Images

Qué ocurrió durante el último episodio

El último fenómeno de El Niño se desarrolló entre mayo de 2023 y abril de 2024 y estuvo asociado a numerosos eventos extremos en distintas regiones del planeta.

Uno de los casos más graves ocurrió en mayo de 2024, cuando el estado brasileño de Río Grande do Sul sufrió la mayor inundación de su historia. El desastre afectó a millones de personas y provocó daños en más de 400 municipios.

Los expertos advierten que, aunque un evento intenso aumenta la probabilidad de fenómenos extremos, no existe una relación directa entre la fuerza de El Niño y la magnitud de los desastres que puedan producirse en una región específica.

El sur de Brasil aparece entre las zonas de mayor riesgo

La NOAA y distintos organismos meteorológicos coinciden en que el sur de Brasil será una de las regiones más sensibles al desarrollo del fenómeno.

Históricamente, los episodios de El Niño han estado asociados allí a un aumento significativo de las precipitaciones, crecidas de ríos, inundaciones y tormentas severas.

Los especialistas consideran que el período de mayor riesgo se concentrará entre el final del invierno y la primavera de 2026, aunque también podrían registrarse eventos extremos durante el verano y el otoño de 2027.

De todos modos, los meteorólogos subrayan que aún es demasiado temprano para anticipar con precisión cuáles serán los impactos concretos del fenómeno en cada país y recuerdan que las consecuencias dependen de múltiples factores atmosféricos que solo pueden evaluarse con mayor certeza mediante pronósticos de corto plazo.