El Niño avanza rápidamente y los expertos prevén un evento histórico para este año, según Metsul

El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial y podría convertirse en uno de los episodios más intensos de las últimas décadas , según datos analizados por la consultora meteorológica brasileña Metsul y reportes recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Las temperaturas de la superficie del mar registraron un aumento sostenido durante junio, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, una señal característica de la fase cálida del fenómeno.

Según el último boletín de la NOAA, las anomalías de temperatura alcanzaron +0,7 °C en la región Niño 3.4 , utilizada para determinar oficialmente la presencia de El Niño o La Niña. Ese valor se ubica dentro de la categoría de El Niño débil , aunque representa la cuarta semana consecutiva con registros compatibles con el fenómeno.

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Bajo el método de medición tradicional utilizado históricamente por la agencia estadounidense, la anomalía en la misma región alcanzó +1,3 °C , un nivel que corresponde a un El Niño moderado y que constituye el valor más alto desde marzo de 2024, cuando finalizaba el último episodio del fenómeno.

Más llamativos aún son los registros en la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador. Allí la anomalía llegó a +2,1 °C, la más elevada desde noviembre de 2023.

La NOAA prevé anunciar el fenómeno en breve

Aunque la NOAA todavía no declaró oficialmente el inicio de El Niño, en su último informe indicó que el fenómeno debería establecerse "en breve".

Metsul considera que, a partir de los indicadores oceánicos y atmosféricos disponibles, el episodio 2026-2027 ya comenzó y estima que el anuncio oficial podría concretarse durante los próximos días o semanas.

La agencia estadounidense modificó este año su sistema de monitoreo del Pacífico. En lugar de utilizar únicamente el tradicional Índice Oceánico Niño (ONI), ahora emplea el denominado Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que incorpora el efecto del calentamiento global sobre las temperaturas medias de los océanos tropicales.

Un posible "super El Niño"

Las proyecciones climáticas apuntan a que el fenómeno seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará su máxima intensidad en la segunda mitad del año.

De acuerdo con Metsul, existe una probabilidad elevada de que el evento evolucione hacia un "super El Niño", una categoría reservada para los episodios más extremos registrados.

Si se concretan las proyecciones actuales de los modelos climáticos, el fenómeno podría alcanzar niveles comparables o incluso superiores a los registrados en 1982-1983 y 1997-1998, considerados entre los eventos de El Niño más intensos de la historia moderna.

Los especialistas advierten, sin embargo, que las previsiones realizadas entre marzo y junio suelen presentar mayores niveles de incertidumbre debido a la denominada "barrera de predictibilidad otoñal", una limitación conocida en los modelos climáticos del Pacífico.

A pesar de ello, los distintos modelos continúan mostrando una tendencia consistente hacia un fenómeno de gran magnitud, con actualizaciones recientes que incluso incrementaron las estimaciones de intensidad para los próximos meses.