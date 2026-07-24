Retiran del mercado un popular juguete "Squishy" que también se vende en Uruguay: un modelo contiene cuatro veces más benceno que el permitido

Las autoridades del Reino Unido ordenaron retirar del mercado un popular juguete sensorial conocido como Squeezy Dumplings , luego de que los análisis detectaran una concentración de benceno cuatro veces superior al máximo permitido . El modelo, que tiene forma de empanada asiática y pertenece a la categoría de juguetes conocidos como squishies, también se comercializa en Uruguay a través de distintas jugueterías y sitios web.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que las unidades ofrecidas en el mercado uruguayo correspondan exactamente al producto analizado en Reino Unido ni que presenten la misma concentración de benceno.

La alerta fue emitida por la Oficina para la Seguridad y los Estándares de los Productos del gobierno británico (OPSS, por sus siglas en inglés), que calificó el riesgo químico como grave .

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El organismo recomendó a quienes tengan el juguete que dejen de utilizarlo, lo mantengan fuera del alcance de los niños y se comuniquen con el vendedor para gestionar su devolución .

Detectaron cuatro veces más benceno del permitido

Los análisis realizados sobre la capa exterior del juguete detectaron una concentración de 20 miligramos de benceno por kilogramo, frente a un máximo legal de 5 mg/kg.

Según la OPSS, el producto incumple los requisitos de las normas británicas de seguridad para juguetes. Las autoridades también identificaron deficiencias en su etiquetado y marcado.

El juguete fue distribuido en Reino Unido por Samsons Cash and Carry Ltd. y consiste en una figura blanda de polímero plástico con forma de dumpling, presentada dentro de un recipiente que imita las tradicionales cestas de bambú utilizadas para cocinar al vapor.

Los squishies son juguetes blandos que pueden apretarse con la mano y recuperan lentamente su forma original. Son utilizados principalmente por niños y adolescentes como juguetes sensoriales o antiestrés.

Uno de los problemas señalados por las autoridades es que el artículo, fabricado en China, no tiene número de lote ni identificadores en el producto o en su envase.

La falta de esos datos dificulta reconstruir su cadena de distribución y determinar si unidades del mismo fabricante fueron comercializadas en otros países.

La alerta también fue incorporada a Safety Gate, el sistema europeo de intercambio rápido de información sobre productos no alimentarios peligrosos.

El juguete se comercializa en Uruguay

El juguete con forma de dumpling, o productos ofrecidos con esa misma denominación y apariencia, se encuentra a la venta en Uruguay en distintas jugueterías y a través de plataformas de comercio electrónico.

La ausencia de información precisa sobre el fabricante, el lote y el código del artículo retirado dificulta determinar si alguno de los productos comercializados en Uruguay corresponde exactamente al examinado por las autoridades británicas.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) consultadas por El Observador dijeron que Uruguay "exige que los juguetes comercializados cumplan el Reglamento Técnico Mercosur sobre seguridad de juguetes".

Además, señalaron que la importación y comercialización "requieren evaluación de conformidad, con participación del MIEM y organismos de certificación como el LATU".

La alerta, por tanto, no permite afirmar que todos los juguetes de este tipo contengan una concentración excesiva de benceno, aunque cada lote tiene sus valores y algunos pueden estar alterados.

La retirada no afecta a todos los juguetes “squishy”

La medida no alcanza de manera general a todos los juguetes conocidos como Dumpling Squishy ni a todas las figuras blandas con forma de empanada.

En el mercado existen numerosas versiones, imitaciones y productos sin una marca fácilmente reconocible. Por eso, no puede concluirse que todos tengan la misma composición o presenten el riesgo detectado en Reino Unido.

No obstante, la falta de trazabilidad complica la identificación de las unidades potencialmente afectadas y la comprobación de si el mismo producto fue distribuido bajo otros nombres.

Qué es el benceno y qué riesgos tiene

El benceno es una sustancia química incolora o ligeramente amarillenta, volátil e inflamable, presente de forma natural en el petróleo y utilizada en diversos procesos industriales para fabricar plásticos, resinas y cauchos.

Según la información difundida por la OPSS, su inhalación puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a grandes cantidades también puede generar irritación en la piel y una sensación de ardor en el aparato digestivo.

La exposición prolongada puede afectar la médula ósea y la producción de células sanguíneas. Además, el benceno está reconocido como una sustancia cancerígena y ha sido relacionado con determinados tipos de leucemia.

La presencia del producto no implica que un contacto puntual provoque una enfermedad, ya que el riesgo depende de la concentración, la frecuencia y el tiempo de exposición. Sin embargo, debido a su toxicidad, las normas establecen límites especialmente estrictos para los productos destinados a niños.