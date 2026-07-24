Jürgen Klopp vuelve de su retiro como DT para asumir como el nuevo entrenador de Alemania, y ya advirtió a la prensa: "Si empiezan a decir que soy basura, me voy"

Jürgen Klopp ha sido nombrado como el nuevo entrenador de Alemania , con la tarea de reconstruir al gigante alemán tras su temprana eliminación del Mundial 2026 , según anunció el viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

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Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030 , organizado por España, Portugal y Marruecos, y hasta ahora con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad a asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

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En Rusia 2018 y en Catar 2022 Alemania ni siquiera superó la fase de grupos.

La disponibilidad de Klopp, alternativa favorita de la DFB para el puesto, aceleró la salida de Nagelsmann. "Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí", declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Fráncfort.

"Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", añadió.

Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, anunció que el contrato del nuevo DT arranca el 15 de agosto y durará hasta el verano boreal de 2030.

Una eliminatoria ganada en 10 años

Jurgen Klopp en su presentación como entrenador de Alemania Foto: AFP

Desde enero de 2025, Klopp trabajaba para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Neuendorf agradeció al grupo Red Bull su voluntad para "terminar prematuramente el contrato con Jürgen Klopp", ya que el nuevo entrenador necesita su "total concentración" para el puesto.

Pero, en una primera y contundente declaración de intenciones, Klopp aseguró el viernes que si en algún momento la opinión pública o la DFB se vuelven en su contra, se irá. "Si mañana empiezan a decir que soy basura, me iré sin pedir compensación", aseguró.

Tras repetir varias veces desde su salida del Liverpool que su tiempo en los banquillos había llegado a su final, Klopp regresa ahora con la gigantesca tarea de devolver prestigio internacional a la tetracampeona mundial.

La eliminación en penales contra Paraguay en dieciseisavos de final del ya terminado Mundial 2026 supuso el tercer tropiezo consecutivo desde que en 2014 la Mannschaft ganase en Brasil su última estrella.

En la última década, desde que alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2016, Alemania solo ha ganado un partido de eliminación directa en tres Mundiales y dos Eurocopas.