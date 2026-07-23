Darwin Núñez busca reencauzar su carrera a lo grande, en Barcelona, y su agente Jorge Mendes llegó a la ciudad para negociarlo

El delantero de la selección uruguaya, Darwin Núñez , quiere darle un importante giro a su carrera y regresar no solo al fútbol europeo sino también un proyecto de elite: Barcelona.

Así lo informó este jueves Lluis Miguelsanz de diario Sport de Barcelona, quien dijo que el agente del jugador, Jorge Mendez, está actualmente en la ciudad catalana "para gestionar de la mejor manera posible su salida y están buscando fórmulas para que el uruguayo se incorpore a algún proyecto de elite en Europa. El sueño de Darwin es fichar por el Barça y está muy pendiente de todo lo que está sucediendo con la posición de 9 en el club blaugrana".

El delantero nacido en Artigas y formado en Peñarol era representado en Uruguay por Edgardo Lasalvia pero al llegar a Europa pasó a ser manejado por Jorge Mendes , el empresario que moldeó las carreras de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, entre otros.

Sport recordó que en 2020, Darwin estuvo en la mira de Barcelona, cuando el entonces secretario técnico del club, Ramon Planes, presentó una oferta modesta para comprar el 50% de sus derechos a Almería. "El Barça tenía muy buenas referencias y Luis Suárez le veía como su posible sucesor en el equipo blaugrana".

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La incertidumbre de Darwin Núñez, quien entrena en Austria en la pretemporada con Al-Hilal, y define su futuro

Sin embargo, Benfica apareció en el camino del jugador y se lo llevó a cambio de € 33 millones.

En julio de 2019, Almería le pagó € 8 millones a Peñarol por el 80% de su ficha

En 2022, Liverpool pagó € 85 millones por su pase y el año pasado, Al Hilal se hizo de sus servicios a cambio de

€ 53 millones.

En Al Hilal jugó 24 partidos y metió 9 goles, pero en todo el primer semestre de este año prácticamente no jugó porque el club contrató a Karim Benzema y sobrepujó el límite de extranjeros.

Esa inactividad le costó caro en el Mundial 2026 donde tras el debut ante Arabia Saudita perdió el puesto contra Cabo Verde, pero volvió a ser inicial ante España porque Federico Viñas sufrió fiebre el día anterior a ese partido. Su rendimiento fue discreto, salvo en los minutos finales contra Cabo Verde donde tuvo un par de acciones peligrosas.

"Darwin se ha ofrecido al Barça y está a la espera de acontecimientos. Y lo primero que está intentando pactar es una salida ágil con el Al Hilal", informó Sport.

El jugador está de pretemporada en Austria con el equipo árabe y busca la salida.

Lo último que informa Sport es que una posibilidad es que Barcelona y Al Hilal hagan un acuerdo similar al de Joao Cancelo. El lateral portugués volvió a Barcelona en enero de este año, desde Al Hilal, con un cargo de préstamo de € 4 millones y con un reparto de salario entre los clubes.

El gran obstáculo que tiene esta posibilidad para Darwin es que Barcelona tiene como prioridad contratar a Julián Álvarez, delantero de la selección argentina y de Atlético de Madrid cuya valoración actual, después de su buen Mundial, asciende a € 120 millones.