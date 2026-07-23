Tatiana Marset cumplirá prisión domiciliaria con la familia de su abogada y piensa estudiar Derecho en Bolivia

La Justicia de Bolivia concedió prisión domiciliaria a Tatiana Marset , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , aunque por el momento permanece detenida en la cárcel de Palmasola, Bolivia, porque todavía no presentó un garante personal, requisito necesario para hacer efectiva la medida.

"No, no tenemos fianza , tenemos otras medidas que son: el arraigo , tenemos garantes (tienen que ser garantes solventes, que tengan trabajo y tengan un domicilio) (...). Vamos a esperar cómo conseguimos los garantes para poder obtener su libertad ", anunció su abogada Mónica Terrazas, según consignó el medio boliviano Unitel.

Esta resolución ha generado " disconformidad " en la defensa de Marset dado que, el hecho de tener un garante personal, es una medida "de imposible cumplimiento". Por su parte, el exdirector de Régimen Penitenciario de Bolivia , Juan Carlos Justiniano, aseguró que "el régimen penitenciario va a tomar las medidas de seguridad necesarias" y que dos escoltas son "pocos".

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Terrazas explicó que Tatiana Marset permanecerá en un inmueble proporcionado por un familiar suyo: “Ella tiene un inmueble que se le ha otorgado con un familiar mío. Nosotros la vamos a proteger a ella. Ella está en calidad de tolerada, donde ella va a vivir con mi familia ”, explicó la abogada.

Terrazas agregó que, pese al arresto domiciliario, podrá desarrollar algunas actividades autorizadas: “Va a tener una vida normal, va a estudiar, va a vivir, va a cumplir su arresto domiciliario con el escolta", explicó. Según la abogada, Marset manifestó que desea empezar a estudiar la carrera de Derecho en Santa Cruz, una decisión motivada por las experiencias que vivió durante su estadía en el penal.

“Ella quiere estudiar Derecho, va a buscar las universidades aquí en Santa Cruz para poder estudiar y defender a muchas personas que se encuentran en el penal de Palmasola y que ella ha visto de que hay una carencia en nuestra Justicia”, afirmó. También precisó que la autorización para salir de la vivienda estará limitada.

Mientras no consiga un garante que reúna los requisitos exigidos por la Justicia boliviana, Tatiana Marset continuará recluida en Palmasola, a pesar de que ya fue concedida prisión domiciliaria.