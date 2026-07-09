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Agentes de la DEA, peritos financieros y antiguos socios: Fiscalía de EEUU prevé citar a 40 testigos para el juicio contra Marset

La Fiscalía pretende respaldar con esos testimonios la acusación contra Marset, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y lavado de activos

9 de julio de 2026 7:41 hs
Marset negó en el pasado haber cometido delitos en EE.UU.
Marset negó en el pasado haber cometido delitos en EE.UU. Reuters

La Justicia de Estados Unidos continúa preparando el juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de narcoterrorismo y lavado de activos. En las últimas horas, la Fiscalía Federal solicitó a la Corte del estado de Virginia la emisión de 40 citaciones obligatorias para personas que serán convocadas a declarar durante el proceso.

Según la presentación de los fiscales, entre los testigos figuran agentes de la DEA, peritos financieros que participaron en el análisis de las operaciones investigadas y antiguos socios civiles que resolvieron colaborar con la Justicia estadounidense. La identidad de todos ellos permanece bajo reserva.

La Fiscalía pretende respaldar con esos testimonios la acusación contra Marset, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y lavado de activos.

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La defensa tendrá plazo hasta agosto para presentar objeciones

En paralelo, el juez Rossie Alston fijó el cronograma del proceso judicial.

De acuerdo con el calendario dispuesto por la Corte, la defensa tendrá tiempo hasta el 14 de agosto para presentar objeciones técnicas. Posteriormente, durante septiembre y noviembre, se celebrarán audiencias destinadas a resolver qué pruebas y qué testimonios podrán ser presentados ante el jurado.

El juicio por jurados comenzará el 11 de enero de 2027, a las 9:00, en la Corte Federal de Alexandria, en el estado de Virginia.

Sin derecho a fianza

Marset permanece en prisión preventiva en una cárcel federal de Estados Unidos, donde se encuentra incomunicado y sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.

El uruguayo se declaró no culpable de los cuatro cargos que pesan en su contra. En caso de ser condenado por el delito de narcoterrorismo, la legislación estadounidense prevé una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

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